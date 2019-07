Prima paradă militară de ″Ziua Independentei″⁣, la solicitarea specială a lui Trump

06:00

Vlad Filat a venit cu o reacție la raportul Kroll 2 pe o rețea de socializare. „KROLL 2, KROLL 2… Despre acest raport și despre necesitatea publicării lui se vorbește de mult timp. Așteptările oamenilor au fost și sunt enorme. Aceste așteptări se datorează în primul rând modului în care a fost prezentată această investigație (încă urmează să vedem dacă a fost investigație sau preluare de informații din spațiul public, presă, sentințe de condamnare) și a modului în care guvernarea PD-istă a blocat publicarea raportului invocând cele mai stupide argumente. Pe de altă parte, avem promisiunile făcute de politicieni aflați acum la guvernare legate de publicarea acestui raport. Nu în ultimul rând, această nepublicare exercită o presiune enormă asupra procurorilor. Toate acestea luate la un loc arată clar că publicarea raportului Kroll 2 este absolut necesară! În rezultat, toți cei vizați urmează să ofere explicații și să clarifice cele publicate în acest raport. Presupun că în acest raport va figura și numele meu, deoarece în sentința mea de condamnare, în baza unui proces închis, fără expertiză financiar-bancară, fără audierea martorilor, fără garanții elementare ale dreptului la un proces echitabil, proces motivat politic, mi-a fost imputată ilegal suma de 23 mln $ prin intermediul unor companii care nu îmi aparțin, fără a fi identificați beneficiarii reali ai acestor companii și sume. Pot demonstra că această sumă mi-a fost atribuită ilegal, lucru care de fapt am început să-l fac. Am înaintat 2 revizuiri. În prima cerere de revizuire este vizată suma de 3, 473 514 mln $. Această sumă a fost atribuită anterior către o altă persoană în baza recunoașterii faptei. A doua revizuire ține de compania Rodos Overseas LTD și suma de 7, 008 947 mln $. Am prezentat probe că nu am nicio legătură cu această companie și că această sumă de bani a ajuns la una din companiile care aparține lui Șor. O altă cerere de revizuire este finalizată și urmează a fi înaintată către Procuratură, în baza circumstanțelor noi care vizează suma de 10 483 547 mil $, sumă atribuită ilegal prin companii ce nu îmi aparțin, fapt confirmat de acte oficiale oferite de autoritățile din România și Republica Moldova. Ce ține de diferența de 3 mln $, această sumă ține de companii din zona off–shore, informație care până în prezent nu am reușit să o obținem, deoarece nu am nicio calitate sau legătură cu aceste companii. Sperăm că acum, instituțiile statului ne vor oferi sprijinul pentru a obține informațiile necesare pentru a-mi demonstra nevinovăția. În concluzie, publicarea Raportului Kroll 2 este absolut necesară pentru a oferi oamenilor informația la care au dreptul. Și totodată, acest lucru este necesar pentru ca problema acestui raport să fie scoasă de pe agenda politicii moldovenești. Având speranța că nu va mai exista presiune politică asupra procurorilor, iar ei nu vor fi nevoiți să discute despre rapoarte și analize, dar vor efectua acțiuni procesuale, pentru ca cei care încalcă legea să răspundă, iar banii sustrași în urma fraudei bancare să fie recuperați!”.