Corecția gambelor – ce reprezintă această operație estetică și când este nevoie de ea

14:30

Astazi, 28 iunie, Ambasada Rusiei in Romania propune “sa sarbatorim impreuna” cedarea Basarabiei de catre Romania in 1940 si “realipirea ei fireasca” la URSS.Ambasada a folosit initial o poza falsa ca, mai apoi, sa o inlocuiasca – dovada ca monitorizeaza atent tot ce se intampla in online, scrie Wall-Street.