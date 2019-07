250 de elevi absolvenţi din ţară au primit diplome de onoare din partea lui Igor Dodon

Absolvenţii spun că se simt onoraţi că meritele lor au fost apreciate. „Sunt foarte mândră, sunt fericită că am ajuns la aşa rezultate. Datorită lor eu am ajuns la universitatea care am dorit şi sunt recunoscătoare domnului preşedinte că mi-a oferit şansa să fiu aici”, „A fost destul de uimitor, am fost frapat de chestia dată şi aşteptam deja să vină ziua aceasta să vin aici”, „Această diplomă mă onorează şi este o încununare a eforturilor pe care le-am depus pe parcursul celor 12 ani de şcoală...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TRM