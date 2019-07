Experți: Condițiile concursului trebuie înăsprite pentru judecătorii CC

Condiţiile concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de judecător al Curţii Constituţionale (CC) ar trebui să fie înăsprite. Această opinie a fost exprimat miercuri, la o conferinţă de presă, de către foştii preşedinţi ai Curţii Constituţionale, Victor Puşcaş şi Dumitru Pulbere. Potrivit Infotag, Puşcaş a spus că acest lucru trebuie făcut pentru "a evita politizarea Curţii". "Candidatul pentru funcţia de judecător al Curţii Constituţionale nu trebuie să fi fost membru de partid cel puţin cinci ani înainte de preluarea funcţiei. Candidatul este obligat să locuiască exclusiv în Republica Moldova şi să fie cetăţean doar al republicii, să nu deţină nicio altă cetăţenie. Din punct de vedere al integrităţii, candidatul trebuie să aibă o reputaţie ireproşabilă", consideră preşedintele Curţii Constituţionale din perioada 2001-2007. El a spus că, fiind deputat al Parlamentului în anii 1990-1994, el a fost implicat direct în elaborarea Legii cu privire la Curtea Constituţională. "A fost pus scopul de a scoate activitatea Curţii Constituţionale de sub influenţa autorităţii publice centrale. Doctrina Curţii Constituţionale (versiunea europeană) consta în faptul ca, prin deciziile sale, ea să impună puterea judecătorească, Guvernul şi Parlamentul să acţioneze într-un singur cadru juridic, asigurând separarea lor. Această practică a funcţionat până în februarie 2013", a menţionat Puşcaş, fără a exclude faptul că ar putea fi criticate şi unele decizii ale Curţii Constituţionale luate până în 2013. "Dar noi nu am avut astfel de greşeli care au fost făcute de ultima componenţă a CC. Aceasta a început să rezolve absolut toate problemele, creând noi norme juridice. Demisia Curţii Constituţionale nu este o pagină foarte plăcută în istoria ei", a declarat fostul judecător. Dumitru Pulbere l-a susţinut pe coleg, menţionând că hotărârile CC din ultimul timp este "o imixtiune în dreptul constituţional". "Au început să introducă inovaţii în defavoarea consolidării Constituţiei RM. Judecătorii au ajuns să susţină că deciziile Curţii Constituţionale sunt parte a Constituţiei", a menţionat el. Pulbere a subliniat că, "în calitate de cetăţean al RM, îi este ruşine că Secretarul General al Consiliului Europei a ridicat problema statutului Curţii Constituţionale a RM". "Oare noi nu am avut putere şi voinţă să rezolvăm această problemă?", se întreabă expertul în domeniul dreptului constituţional, care a fost preşedinte al CC din 2007 până în 2011. Amintim că în perioada 7-9 iunie, Curtea Constituţională a adoptat şase decizii referitoare la interpretarea articolului 85 din Constituţie privind termenul de dizolvare a Parlamentului, precum şi la nerecunoaşterea deciziei Parlamentului şi transmiterea competenţelor către prim-ministrul Pavel Filip pentru dizolvarea Parlamentului. Judecătorii au permis, practic, instaurarea unei dualităţi de putere în ţară. Pe de o parte, se afla PDM, care controla un şir de structuri de stat, iar pe de altă parte se afla coaliţia PSRM şi a blocului ACUM, formată în Parlament. La 15 iunie, în cadrul unei şedinţe extraordinare. Curtea şi-a anulat deciziile, fără a preciza motivele revizuirii lor.

