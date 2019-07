Explozie şi incendiu într-o instalaţie de procesat malţul la Strasbourg, fără răniţi

17:30

Preşedintele Igor Dodon a dat asigurări Misiunii FMI că noua guvernare a ţării nu intenţionează să limiteze independenţa Băncii Naţionale a Moldovei şi a altor instituţii regulatorii. Potrivit Infotag, despre aceasta el a scris miercuri pe pagina sa de facebook, comentând întrevederea pe care a avut-o cu membrii Misiunii de monitorizare a Fondului Monetar Internaţional, condusă de Ruben Atoyan. "Am dat asigurări Misiunii FMI că Preşedintele şi Guvernul Republicii Moldova nu intenţionează să limiteze statutul independent al Băncii Naţionale a Moldovei şi a altor instituţii regulatorii. Totodată am pledat pentru o activitate transparentă a acestor instituţii", a subliniat Dodon. Potrivit lui, "întreaga conducere a Moldovei, inclusiv Preşedintele, prim-ministrul şi preşedintele Parlamentului, cooperează activ pe toate subiectele financiar-economice, iar Guvernul se bucură de sprijinul necesar al administraţiei Preşedintelui şi al majorităţii parlamentare". "De asemenea, experienţa noastră legată de colaborarea cu Fondul Monetar Internaţional şi alte instituţii internaţionale ne oferă posibilitatea de a avea un dialog responsabil, profesionist şi deschis în toate problemele actuale din economie, sistemul social, financiar-bancar, fiscal şi energetic", a declarat Dodon. El a menţionat că a discutat cu Misiunea mai multe chestiuni cu privire la relaţiile bilaterale dintre Republica Moldova şi instituţia financiară internaţională. "În special, am examinat perspectivele de relansare a unui parteneriat deplin, care a fost stopat în perioada activităţii Guvernului precedent al ţării noastre", a remarcat Dodon. Misiunea FMI a venit la Chişinău săptămâna trecută şi se va afla în ţară până pe 10 iulie.