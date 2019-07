Cum poate fi tratată hiperhidroza sau transpirația excesivă

11:50

În sezonul estival, taberele de vară sunt o opțiune pentru copiii care nu vor merge la bunici, dar și pentru cei care doresc să petreacă vara în mijlocul activităților distractiv-educative. V-am pregătit o listă cu 10 tabere unde ar putea să se regăsească și copilul dumneavoastră. Centrul Republican pentru copii și tineret Centrul Republican pentru copii și tineret așteaptă copiii cu vârsta cuprinsă între 4 și 14 ani la Clubul de vacanță - Academia TA. Tabăra de vară deschisă anul acesta are mai multe tematici, fiecare dintre ele desfășurându-se timp de 2 săptămâni. Când: 3-14 iunie – Cooltura, 17-28 iunie – Fashion&Design Academy 1-12 iulie – Sport Academy 15-26 iulie – Imaginarium 29 iulie - 9 august - Career Academy 12- 23 august – Back to School Unde: Centrul Republican pentru Copii și Tineret, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 169 Activități: IT, robotica, micii ecologiști, ceramică, lut polimeric, origami, colaj artistic din plastilină și hârtie, arta vorbirii, karaoke, muzică, dans, teatru, art- terapie prin desen, ateliere hand made, tenis, escaladă, judo, șah, jocuri intelectuale, quest (căutare), etc. Clubul de vacanță este împărțit pe două categorii de vârstă: 5-6 ani – 2.399 de lei 7-14 ani – 2.199 de lei Pentru mai multe detalii privind agenda de activități, meniul zilei și Regulamentul de participare accesați www.artico.md Teodance Studio Teodance Studio te invită la două tabere de vară pentru copilul tău: TeoDance Summer Arts Camp și TeoDance Pool Summer Camp, fiecare dintre ele desfășurându-se în 6 module a câte 10 zile. Unde: Stradela Bisericii 25 Primul modul al celor două tabere se desfășoară în perioada 3-14 iunie și este destinată copiilor de la 5-12 ani. Activități: ore de muzică, dans, arta actorului, limba engleză și ateliere de creație, lecții de înot, karaoke, jocuri interactive. Preț: 3.600 de lei www.teodance.md Fastrakids Summer Camp Fastrakids Summer Camp așteaptă copiii cu vârsta cuprinsă între 4-10 ani la tabăra de vară, care se desfășoară câte patru ore pe zi 14:00-18:00. Tabăra este împărțită în 12 blocuri, fiecare bloc de activități durează câte 5 zile pe săptămână, având următoarele tematici: Astronomia – zburăm spre stele Doctorul Dino și dinozaurii Corpul uman Călătorii prin lume 1 Călătorii prin lume 2 Sport cu Spencer Artă și Creație Fastrack Robotics FTEnglish Club Bunele Maniere Master Șef Pot Singur Când: 3 iunie – 30 august Preț: 1 săptămână – 1000 de lei 2 săptămână – 900 de lei (dacă ați mers la prima) 3 săptămână – 800 de lei 4 săptămână – 800 de lei De asemenea, picii care se pregătesc de școală, pot alege programul de dimineață al taberei, care se va desfășura de la 8:30-13:00 Preț: 3.000 de lei pe lună Dacă alegeți programul de toată ziua, costul este de 5.000 de lei pe lună. Activitățile Fastrakids Summer Camp se vor dăsfășura în cele 4 centre din sectoarele Botanica, Centru, Buiucani și Ciocana ale Capitalei. Facebook....... Oratorica Școala de Vară Oratorica 2019 așteaptă copiii cu vârste cuprinse între 5 și 15 ani, care vor fi împărțiți pe grupe a câte 10 elevi. De la 5 la 7 ani, de la 8 la 11ani și de la 12 la 15 ani. Activități: Arta vorbirii și măiestria actorului Practicarea șahului Arta vocală Ore de robotică Mini-ateliere de dezvoltare personală Excursii Când: 3 iunie - 30 august, în două schimburi - 8:00 și 12:30 și 13:00 și 17:30. Preț: 3.500 de lei pe lună www.oratorica.md Quo Vadis Quo Vadis vă așteaptă la o tabără de vară cu un concept dinamic, echilibrat și personalizat, compus din 3 elemente de bază: Educație, Artă și Joacă Structurată Cine: copiii de la 6 la 11 ani Când: iunie – august, fiind împărțit în module de 2 săptămâni și 1 lună, cu posibilitatea înregistrării în orice etapă. Clasele au loc zilnic, de luni până vineri, de la orele 9.00 până la 17.00. Program prelungit 8.00 – 18.00. Activități: limbă engleză atelier ceramică construcție Lego experimente gătit oratorie și actorie dans șah excursii și multe activități în aer liber bazin alimentare inclusă Preț: 2 săptămâni – 4.900 de lei 1 lună – 7.800 de lei www.quo-vadis.md Elite Academia Elite Academia invită copii la tabăra de vară și la clubul de vară. Tabăra de vară Vârsta: 7 – 12 ani. Când: 3 iunie- 30 august, de luni până vineri, de la 08:30 până la 17.00. Activități: 1. Limbi străine; 2. Origami, ţesut cu mărgele, broderii, teatru, creaţie, jocuri de masă. 3. Înot, jocuri, curse, sport şi concursuri în aer liber. 4. Premii, diplome, medalii. 5. O dată pe săptămână – excursii interesante, teatru, expoziții și muzee. Masa: 3 mese pe zi (prânz, gustare și cină) Preț: 10 zile 2.500 de lei 1 lună – 7.500 de lei Club de vară: Vârsta: 7 – 12 ani. Program: individual 1. Studierea temelor de vară, avansarea subiectelor din clasele primare (meditații), limba engleză într-un grup mic. 2. Consiliere psiholog 3. Lecţii cu logopedul Alimentarea la dorinţă. Preț: 10 zile 2.500 de lei 1 lună – 7.500 de lei www.eliteacademia.md „SISNBRO SUMMER CAMP” „SISNBRO SUMMER CAMP” este o tabără de muzică și dans în perioada estivală, situată la 20 km de capitală, în apropierea orașului Vadul lui Vodă - cea mai mare stațiune balneară, de odihnă și agrement din Republica Moldova. Cine: copii de la 8-15 ani Unde: Tabăra „CAMPING” are o suprafață de 6,2 ha și vă pune la dispoziție teren de fotbal, volei, baschet, mese de tenis, bazin, teatrul de vară dotat tehnic și platou pentru diverse manifestări. Activități: lecții de coregrafie, vocal, arta teatrală, regie, master class din partea pedagogilor și participarea în cadrul activităților sportive și culturale din tabără. Când: 18 iunie - 27 iulie 30 iunie - 9 iulie 12 iulie – 21 iulie Preț: 125 euro pentru programul dans 140 euro pentru programul vocal Include cazare 10 zile/9 nopți, alimentație 5 ori pe zi, cursul de pregătire, participarea la activități de profil și activitățile taberei. www.tabara.md International Language Training Center Dacă copilului tăi îi place engleza, atunci poți alege tabăra de vară organizată de International Language Training Center. Cine: copiii cu vârsta între 7 – 10 ani. Unde: Sediul ILTC, strada Petru Rareș 43. Activități: Toate în limba engleză -limba engleză -matematică -activități distractive -activități practice -geografie -înot -excursii la Wanderland park -vizionarea filmelor Preț: 10 zile(luni-vineri) – 300 de euro(include prânzul și 2 gustări) www.iltc.md Tekwill Academy Kids Pasionații de domeniul IT sunt așteptați la „Tabăra de vară 2019” organizată Tekwill Academy Kids. Cine: Copiii de la 7-16 ani. Activități: Blocul Tehnologii (robotică, programare, design, video blogging); Engleză, Arte, Sport și alte surprize. Unde: Strada Studenților 9/11. În perioada 3-14 iunie începe TABARA MILO – o tabără de robotică LEGO WeDo 2.0, destinată picilor de 7-9 ani, pasionați de explorarea fenomenelor naturii, ingineriei, fizicii prin tehnologii. ARDUINO – destinată adolescenților de 13-15 ani, care vor conecta robotica și electronica pentru a proiecta diverse mecanisme de la sisteme de semnalizare până la roboți, utilizând aplicația Arduino IDE. Este deschisă pe perioada 3-14 iunie. VIDEO BLOGGING – Adolescenții de 11-14 ani, pe perioada 3-14 iunie, vor avea posibilitatea să creeze conținuturi video utile, personalizate, să le publice pe platforma YouTube și să elaboreze un plan de promovare a acestora. În perioada 17-28 iunie, începe TABARA STAR WARS – pentru copii de 10-12 ani, care vor avea posibilitatea să se afle într-un laborator cu roboți și să devină nu doar utilizatori, dar și creatorii acestora. GAME of THRONES – în perioada 17-28 iunie, copiii de 8-10 ani vor învăța programarea în SCRATCH, pentru a explora diverse opțiuni de selectare/programare a personajelor si creare a unui joc pe etape. GRAPHIC DESIGN - este un curs destinat adolescenților de 12-16 ani, pasionați de fotografie, imagini creative și editare avansată de imagini. Se va desfășura în perioada 15-26 iulie. LUMION ANIMATION - tabăra este destinată copiilor de 8-10 ani, care visează să creeze propriile desene animate și să le prezinte publicului larg. Perioada de desfășurare 1-12 iulie. WEB MASTER – curs desfășurat din 15-26 iulie, pentru adolescenți de 12-16 ani, interesați de programare. Ei vor elabora un site pentru internet cu conținut bazat pe domeniul de interes propriu. Costuri: 3.200 de lei pentru 2 săptămâni (include prânzul și 2 gustări). www.tekwill.md Smart Start Kids Academy Smart Start Kids Academy organizează „Școala de vară 2019”, destinată copiilor cu vârste cuprinse între 6 şi 10 ani. Într-un cadru natural deosebit, copiii vor îmbina ore de limba engleză cu activități menite să le trezească curiozitatea si interesul pentru diferite domenii. Activități: * Taekwon-Do * Engleză * Ateliere de creație ( pictură, modelaj, origami) * Suport în pregătirea temelor de vacanța * Activități recreative în aer liber ( baschet, jocuri interactive, jocuri de rol, etc) * Gimnastică * O dată pe săptămână excursii la muzee, cinema, teatru, parc, picnic în aer liber * Concursuri * Masa Unde: Sectoarele Buiucani, Botanica și Rîșcani. Preț: 2 săptămâni 3.300 lei, 4 săptămâni 6.300 lei. http://www.smartstart.md Cuvinte cheie: tabere de vara copii adolescenti Sursa foto: www.quo-vadis.md Sursa: www.sanoteca.md