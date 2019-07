Apel către foștii colegi de la Iurie Toma: ”Cine sunt gata să construim o societate în care să ne simțim bine?

13:30

Noi rămânem singuri chiar și atunci când suntem înconjurați de alți oameni. Viața e un haos imens. Un haos cu o mulțime de suflete triste. Un haos în care sau nu știm sau nu dorim să facem un bine.Să dăruim necondiționat un zâmbet, o vorbă bună, un cuvânt de mângâiere și speranță, o mână de ajutor. Un zâmbet ține doar o clipă, dar amintirea rămâne o viață întreagă. Nimeni nu are mai multă nevoie de un zâmbet decât cel ce nu-l mai poate dărui.Suntem oameni. E firesc să greșim uneori. Important e ca acest lucru să nu devină un obicei. Nimeni nu trece prin viață lăsând în urmă un șirag de reușite.Thomas Edison "a eşuat" de mii de ori înainte ca să găsească elementele potrivite pentru a crea becul electric. Atitudinea lui faţă de acest lucru era: “Eu nu am eşuat. Doar că acum cunosc mii de combinaţii care nu funcţionează.” Nu-ţi cataloga încercările nereuşite ca fiind eşecuri. Numeşte-le “antrenament”.Vă propun o istorie ce descrie sută la sută situația de la noi din țară.,,Un bogat om de afaceri a decis că este timpul să-și lase un succesor la comanda companiei sale. În loc de a se orienta spre unul din directorii firmei sau copiii săi, el a decis să încerce ceva deosebit. Intr-o zi și-a convocat tot executivul care era format din tineri si le-a spus: ,,Dragii mei, a sosit timpul să-mi numesc un înlocuitor la conducerea companiei în calitate de manager general. Așa că decizia mea este ca unul din voi să ocupe acest post.”Toți au rămas șocați, în timp ce seful a continuat: ,,Astăzi intenționez să vă dau fiecăruia câte o sămânță. Vreau să o luați acasă s-o plantați, s-o udați și apoi exact peste un an să veniți cu planta care a răsărit și crecut din această sămânță. Cu acea ocazie voi analiza planta fiecăruia și după un criteriu personal voi alege viitorul manager general.”Un tânăr, a fost prezent la întâlnire și asemenea fiecăruia a primit și el o sămânță. A plecat acasă și a împărtășit soției planul șefului. În fiecare zi el turna apă în acel vas și aștepta cu nerăbdare să vadă un semn că sămânța crește. După vreo trei săptămâni, colegii lui vorbeau despre semințele lor și despre plantele care au început să răsară, dar la el nimic. Trei, patru, cinci săptămâni au trecut dar în vasul cu pământ nu se vedea nici un semn de viață.Au trecut șase luni. Nimic însă nu se întâmplase în vasul cu pământ al tânărului. Cu nespusă părere de rau el și-a dat seama că omorâse sămânța. Fiecare din colegii lui aveau deja pomi, plante, iar el nu avea nimic. El a hotărât să nu spună colegilor săi nimic din experiența lui eșuată. După exact un an, fiecare din cei ce primiseră o sămânță de la șef, și-au adus vasele lor cu plante pentru a fi inspectate. Tânărul însă nu îndrăznea să meargă cu un vas gol. Soția însă l-a încurajat să fie cinstit. Deși a simțit un gol în stomac a hotărât totuși să-i dea ascultare. A luat vasul gol și a mers.Când a intrat în sală, a fost șocat de varietatea de plante din vasele colegilor lui. Când șeful și-a făcut apariția, a salutat membrii executivului rotindu-și privirea asupra tuturor. ”Ce plante minunate, copaci, flori ați crescut voi!” a spus șeful.A văzut vasul gol al acestui tânăr și l-a întrebat ce s-a întâmplat cu sămânța lui. Astfel că tânărul a trebuit să-i spună istoria sa. ”Iată-l pe noul vostru manager general”.Lui Jim nu-i venea să creadă. Cum putea el să fie manager general cu un asemenea eșec? Șeful a continuat: ”Cu un an în urmă, am dat fiecăruia din cei prezenți în această sală o sămânță. V-am spus să o plantati, să o udați și să mi-o aduceți astăzi înapoi. Ceea ce voi nu ați știut este că toate semințele pe care vi le-am dat au fost fierte. Toate au fost semințe moarte care nu aveau cum să încolțească. Toți, cu exceptia acestui tânăr, mi-ați adus pomi, plante, flori. Când v-ați dat seama că sămânța pe care v-am dat-o eu nu încolțește, ați înlocuit-o cu alta. Iar el a fost singurul care a avut curajul și cinstea de a aduce vasul cu planta mea în el. Pentru acest motiv el va fi numit managerul general al companiei mele.”Morala:Un ratat nu știe ce va face dacă pierde, dar vorbește despre ce va face dacă va câștiga. Un învingător nu vorbește despre ce va face dacă va câștiga, dar știe ce va face dacă pierde.