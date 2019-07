Moldova pledează pentru o cooperare parlamentară cu România

19:30

Printre cei 11 elevi din ţară care au reuşit în acest an să obţină 10 pe linie la examenele de bacalaureat, se numără şi Ioana Vatamanu-Mărgineanu, absolventă a Liceului Teoretic Republican „Aristotel” din capitală. Tânăra care în acest an a fost şi olimpică la limba germană, crede că reuşita celor patru de 10 se datorează faptului că a învăţat cu ardoare în toţi anii de studii. Ioana crede că nota sa maximă de la limba română ar fi rezultatul originalităţii de care a dat dovadă. „Eu am riscat ş...