SCANDALOS! Un post radio din SUA a câștigat 1,4 milioane de dolari pentru difuzarea de propagandă rusească

Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat ca problema legata de reglementarea transnistreana nu se va afla pe agenda guvernului de la Chisinau in urmatoarea perioada (un an – un an si jumatate), intrucat, in opinia sa, nu exista o conjunctura favorabila in acest sens la ora actuala, informeaza vineri portalul IPN. Pentru solutionarea acestei probleme […]