Reacția holdingului General Media Group la sechestru

Informaţiile vehiculate în spaţiul public privind punerea sechestrului pe studiourile și redacţiile posturilor de televiziune PRIME TV, PUBLIKA TV, CANAL 2, CANAL 3 și ale companiei de producție media GMG Production au fost dezminţite. Iată declaraţia administraţiei trustului: DECLARAȚIE Referitor la informaţiile vehiculate în spaţiul public privind punerea sechestrului pe studiourile și redacţiile posturilor de televiziune PRIME TV, PUBLIKA TV, CANAL 2, CANAL 3 și ale companiei de producție media GMG Production, facem următoarele precizări: Instituţiile de drept nu au întreprins o astfel de acţiune juridică împotriva PRIME TV, PUBLIKA TV, CANAL 2, CANAL 3. Aceste instituţii de presă îşi desfăşoară activitatea în regim normal, profesionist, fără vreun impediment. Toate informaţiile vehiculate în presă se referă la o companie terţă, ÎCS “FINPAR INVEST”, care nu are legătură cu activitatea instituţiilor de presă PRIME TV, PUBLIKA TV, CANAL 2, CANAL 3. Compania ÎCS “FINPAR INVEST” este proprietara clădirii în care mai multe instituţii media, printre care PRIME TV, PUBLIKA TV, CANAL 2, CANAL 3 închiriază spaţii pentru a-şi desfăşura activitatea. Aflarea clădirii sub un astfel de sechestru nu are cum să afecteze activitatea chiriaşilor, respectiv a instituţiilor media şi a jurnaliştilor din redacţiile situate în interiorul imobilului, pentru că această măsură asiguratorie nu are vreo legătură directă cu instituţiile media PRIME TV, PUBLIKA TV, CANAL 2, CANAL 3 sau cu echipamentele aflate în proprietatea acestor instituţii media. În legătură cu propagarea unor dezinformări în spaţiul public, prin transmiterea unor informaţii false de către portalul www.newsmaker.md privind efectuarea unor percheziţii în studiourile şi redacţiile instituţiilor media PRIME TV, PUBLIKA TV, CANAL 2, CANAL 3, facem următoarele precizări: Nu au fost efectuate percheziţii în studiourile şi redacţiile PRIME TV, PUBLIKA TV, CANAL 2, CANAL 3. Procuratura Anticorupţie nu ne-a confirmat că ar fi dispus astfel de percheziţii. Ne exprimăm regretul faţă de propagarea unor astfel de dezinformări şi manipulări care vizează activitatea instituţiilor de presă PRIME TV, PUBLIKA TV, CANAL 2, CANAL 3. Aceste acţiuni au un impact negativ puternic asupra angajaţilor, partenerilor, clienţilor, dar şi asupra telespectatorilor noştri. Este important de menţionat că producţiile media informative şi de divertisment difuzate de PRIME TV, PUBLIKA TV, CANAL 2, CANAL 3, realizate de o echipă de profesioniști în domeniu, sunt cele mai apreciate producţii autohtone pe piaţa media din Republica Moldova, potrivit măsurătorilor de audienţă și tuturor sondajelor efectuate pe parcursul ultimilor ani. Vrem să credem că cele descrise mai sus nu fac parte dintr-o campanie orchestrată politic şi desfăşurată concertat cu unele instituţii media afiliate guvernării cu scopul de a ne periclita activitatea, de a ne submina credibilitatea şi de a pune presiune asupra jurnaliştilor, partenerilor, clienţilor şi telespectatorilor fideli PRIME TV, PUBLIKA TV, CANAL 2, CANAL 3. Sperăm că toate aceste acţiuni nu reprezintă o reacţie a puterii politice la ştirile, reportajele, dezbaterile şi anchetele jurnalistice difuzate de PRIME TV, PUBLIKA TV, CANAL 2, CANAL 3, în care au fost dezvăluite abuzuri, ilegalităţi, derapaje democratice ale autorităţilor şi au fost scoase la iveală problemele de integritate ale unor actori politici. Facem apel la organizaţiile media naţionale şi internaţionale, la misiunile diplomatice, la toţi partenerii noştri, dar și la telespectatori, în slujba cărora suntem prin tot ceea ce facem zi de zi, să monitorizeze situaţia descrisă mai sus, să susţină dreptul la libera exprimare şi să condamne orice tentativă de intimidare a instituţiilor de presă, de comitere a unui abuz şi de îngrădire a dreptului jurnaliştilor de a informa publicul.

