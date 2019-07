Expert: Există o șansă reală de a depăși inerţia politicii externe a Moldovei

16:10

Premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, are marţi, la Parlament, o întrevedere cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, în contextul crizei politice care a avut loc la Chişinău. Maia Sandu a declarat că îşi asumă responsabilitatea de a reda încrederea în instituţiile Republicii Moldova. "Şi noi ne bucurăm că am reuşit să trecem peste această perioadă complicată. Am contat pe sprijinul României întotdeauna şi contăm astăzi. Provocările sunt mari. Această guvernare şi-a asumat responsabilitatea să redea cetăţenilor din Republica Moldova încrederea în instituţiile de stat. Asta înseamnă să facem ordine, să curăţăm aceste instituţii de influenţele fostului sistem regim oligarhic", a declarat, luni, prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, la întâlnirea cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu. Înainte de veni la Parlament, Maia Sandu a avut întrevederi, marţi, la Bucureşti, cu preşedintele Klaus Iohannis şi cu premierul Viorica Dăncilă. Este prima vizită a şefului Executivului, după recunoaşterea Guvernului moldovean. Curtea Constituţională a Republicii Moldova a anunţat, pe 15 iunie, în cadrul unei şedinţe extraordinare, că a anulat mai multe decizii luate în perioada 7-9 iunie, printre care se numără şi cea privind dizolvarea Parlamentului, dar şi cea prin care nu recunoştea Guvernul Maia Sandu.