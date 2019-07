Acord UE asupra nominalizărilor în posturi-cheie; Ursula von der Leyen preşedinta CE, Christine Lagarde directoarea BCE

15:20

Nigel Farage şi europarlamentarii partidului Brexit s-au întors cu spatele în timpul intonării imnului Uniunii Europene, în cadrul ceremoniei care a avut loc marţi cu ocazia începerii legislaturii noului Parlament European, scrie The Guardian. Susţinătorii lui Nigel Farage au organizat demonstraţia în timp ce în sala de la Strasbourg se intona „Oda Bucuriei” a lui Beethoven, informează The Guardian. Anterior, preşedintele Parlamentului European Antonio Tajani le-a cerut europarlamentarilor să se ridice în picioare pentru intonarea imnului. „Este vorba de respect. Nu înseamnă că eşti de acord cu viziunile Uniunii Europene. Dar dacă asculţi imnul unei alte ţări, trebui să te ridici în picioare”, a spus Tajani. Richard Corbett, liderul Partidului Laburist, a descris incidentul ca fiind „o mişcare patetică”. Fostul lider UKIP a postat pe contul său de Twitter că grupul „şi-a făcut prezenţa simţită” prin această demonstaţie. Brexit Party MEPs turn their back as the European Union anthem is played in the Strasbourg Parliament. pic.twitter.com/B58eWR0PJ5— Philip Sime (@PhilipSime) 2 iulie 2019 Europarlamentarii UKIP, sub conducerea lui Farage, au făcut acelaşi lucru la începutul sesiunii Parlamentului European din 2014. Farage, încercând să explice acţiunile europarlamentarilor, a declarat pentru Sky News, că „noi am urmat instrucţiunile domnului Tajani”. „Ne-am ridicat pentru intonarea imnului, dar ne-am întors cu spatele”, a adăugat Farage, pentru Sky News.