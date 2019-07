„Vrem să credem că nu e vorba de o campanie orchestrată politic.” GMG vine cu o reacție la sechestrul aplicat pe studiourile TV

12:00

Cercetătorii Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Vasile POSTICA, doctorand, anul III, sub îndrumarea profesorului Oleg LUPAN, directorul Centrului Nanotehnologii și Nanosenzori, UTM, în colaborare cu savanți de la AȘM, Universitatea din Kiel, Germania, Hamburg University of Technology, Germania și Institute of Solid State Physics, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Germania, în premieră au proiectat, fabricat și cercetat un nanosenzor în baza unui microtub hibrid de Aerografit, inclusiv acoperit cu un strat subțire de CdTe. Articolul (foto) Rezultatele științifice ale cercetătorilor de la UTM au apărut pe coperta unei reviste internaționale apare prima dată în #diez.