Președintele Uniunii Avocaților îi cere lui Harunjen să-și dea demisia

11:50

Un cadavru descoperit într-o grădină din sudul Londrei ar fi al unui pasager clandestin care a căzut din compartimentul trenului de aterizare al unui avion al companiei Kenya Airways, a informat poliţia metropolitană, transmite dpa, potrivit agerpres. Poliţia încearcă să identifice cadavrul, despre care se crede că ar fi al unui bărbat, după ce a fost descoperit duminică după-amiaza la o adresă rezidenţială din Clapham. A bloke was sunbathing, in Clapham, London, when frozen body fell out of the sky & landed a yard away from him https://t.co/xXByOhl3Gk pic.twitter.com/FEstwu8WHP— 2p?????? (@pipdrunk) 2 iulie 2019 ‘În acest stadiu, poliţia crede că bărbatul era un pasager clandestin care a căzut de pe trenul de aterizare al unei curse Kenya Airways care zbura spre aeroportul Heathrow’, a comunicat poliţia londoneză. ‘Un rucsac, apă şi ceva mâncare au fost descoperite în compartimentul trenului de aterizare imediat după ce avionul a aterizat pe aeroport’, a menţionat poliţia. Agenţia Press Association (PA) a citat un vecin potrivit căruia corpul ‘a aterizat la un metru distanţă’ de un bărbat care făcea baie de soare în curtea din spate. ‘Am auzit un ”poc”, am urcat la etaj să mă uit pe fereastră’, a povestit vecinul. ‘(Cadavrul) era complet îmbrăcat. M-am uitat mai bine şi am văzut sânge peste tot, pe gardul grădinii’, a continuat el. "A neighbour said the man fell a metre away from a resident who had been sunbathing in the garden." Death by falling body should be a 100x megaplier for your life insurance: Kenya flight 'stowaway' body found in Clapham gardenhttps://t.co/MHFGC7ugEy— davidbuergler (@davidbuergler) 1 iulie 2019 ‘Capul lui nu arăta bine. Mi-am dat seama imediat că a căzut’, a mai spus vecinul, potrivit căruia o persoană care urmărea avionul a văzut căderea. Conform poliţiei, decesul nu este considerat unul suspect, o anchetă urmând să stabilească ‘toate circumstanţele’ în care s-a produs incidentul. În 2015, un cadavru a fost găsit pe acoperişul unei clădiri de birouri din sud-vestul Londrei. Se crede că trupul era al unui pasager clandestin căzut dintr-un avion al British Airways venind din Africa de Sud.