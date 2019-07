Cinci candidați s-au înscris în competiția pentru șefia Inspectoratului Național al Poliției

19:10

Pe timpul comuniștilor, am simțit cu mintea mea firavă de octombrel toată revărsarea impetuoasă a mașinei propagandistice sovietice. Când am fost primit în octombrei, ni s-a spus că suntem nepoțeii lui Lenin. A fost o adevărată încâlceală în ființa mea de octombrel începător, or, eu știam că bunelul Iustin este din partea tatei, iar bunelul […]