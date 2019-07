RISE Moldova: Procurorii au pus sechestru pe hotelul Nobil şi studiourile General Media Group în cadrul unui dosar de spălare de bani

12:40

Ministerul ucrainian al apărarii a anunțat că doi militari au fost uciși și alti doi au fost răniți în ciocnirile din ultimele ore cu separatiștii sprijiniți de Rusia din estul Ucrainei. Potrivit Ministerului apărarii de la Kiev în ultimele 24 de ore, acordul de încetare a focului a fost încălcat de 25 de ori de către separatiștii care au folosit armament greu, interzis in baza întelegerilor de la Minsk. Potrivit sursei citate, militarii ucrainieni au ucis la rîndul lor trei separatisti si au ranit alți cinci.Ieri, ambasada Ucrainei in Marea Britanie a postat fotografii pe rețeaua twitter aratind nouă militari ucrainieni omoriți de separstitii din regiunea Donbas.Ultimul acord de încetare a focului a fost convenit in 8 martie, dar ambele părți se acuză între ele că încalcă înțelegerea de oprire a focului. In violențele din estul Ucrainei, din 2014 încoace peste 13.000 de oameni au fost omoriți.