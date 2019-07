Un moldovean care a plecat la muncă în Italia, a decedat din cauza căldurii. Familia cere ajutor pentru al aduce acasă

10:20

Și Parlamentul va desemna cei doi judecători constituționali, pe care trebuie să-i numească Legislativul, prin concurs. Concursul a fost anunțat astăzi de către Comisia juridică, numiri și imunități. Astfel, candidatul la funcţia de judecător al Curții Constituționale trebuie să întrunească următoarele cerinţe: a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) are domiciliul în țară; c) are pregătire […]