Viorica Dăncilă, după întrevederea cu Maia Sandu: „Am subliniat importanța consolidării comunității de LIMBĂ, ISTORIE, care stă la baza relației speciale cu R. Moldova”

10:40

Iodul este un mineral esential cu ajutorul caruia se sintetizeaza hormonii tiroidieni (T3 si T4). In cazul unui deficit de iod in dieta, apar gusa si hipotiroidismul.Consumul de alimente bogate in iod regleaza metabolismul, ajuta la utilizarea optima a caloriilor, prevenind astfel depozitarea ca exces de grasimi. In cazul deficientei de iod, tiroida incearca sa compenseze marindu-se in volum, aparand astfel gusa, iar in caz de deficit sever de iod apare hipotiroidismul, care se manifesta prin oboseala, slabiciune musculara si crestere in greutate. Doza de iod recomandata zilnic este de 150 mcg pe zi (la adulti).