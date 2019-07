Alexei Navalnîi a fost condamnat la zece zilei de închisoare pentru că a participat la un miting neautorizat la Moscova

20:00

Casa Albă a dezminţit luni sugestia că administrația Trump s-ar gândi la o „îngheţare'' a programului nuclear nord-coreean în perspectiva reluării negocierilor cu Phenianul, aşa cum se afirmă în ediţia de luni a cotidianului New York Times.În cadrul întâlnirii de duminică, din zona demilitarizatădintre cele două state coreene, preşedintele american Donald Trump şi liderul nord-coreean Kim Jong-Un au convenit să reia discuțiile privind denuclearizarea pensinsulei Coreea. În acest context, o „îngheţare'' ar lăsa Coreea de Nord în posesia armelor nucleare pe care le are deja.„Nici Consiliul Naţional de Securitate (al SUA), nici eu nu am discutat sau nu am auzit de dorinţa de a implementa o îngheţare nucleară în Coreea de Nord''', a scris John Bolton, consilierul Casei Albe pentru securitate naţională, într-o postare pe Twitter.