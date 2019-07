Guvernul nu a încasat încă niciun ban de la Aeroportul Chișinău

17:10

100 de ambulanţe şi maşini de pompieri au fost trimise pe aeroportul din Tel Aviv, acolo unde un avion fără o roată, cu 150 de oameni la bord, a aterizat. Aeronava venea de la Koln şi a fost alertă 3 la sol, în Israel, nivelul maxim de alarmă. Alertă maximă pe cel mai mare aeroport din Israel, Ben Gurion. Un avion cu peste 150 de pasageri a cerut să aterizeze de urgență din cauza unei defecțiuni la trenul de aterizare. Mai mult de 100 de ambulanțe şi maşini de pompieri au fost trimise pe pistă. Video of the landing of Electra Airways LZ-EBA in Ben Gurion airport. All passengers and crews are well. Kudos to the pilots. ?by Israeli airports Authority pic.twitter.com/C3ghCGpqjx— Yonat Friling (@Foxyonat) 1 iulie 2019 O aeronavă a Electra Airways a decolat de la Koln la ora locală 11:00, cu 150 de oameni la bord. Echipele tehnice de pe aeroportul german au descoperit după decolare resturi de cauciuc pe pistă, de la una dintre roţile trenului de aterizare.