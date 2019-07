Meteorologii au emis cod galben de CANICULĂ: Ce temperaturi ne aşteaptă astăzi

16:10

„Vreau să mă refer la cei care pleacă din sistem sau cei care sunt demiși. Am observat că atunci când am venit în clădirea Guvernului, aici la etajul cinci, în calculatoarele statului la care au lucrat oameni care trebuiau să lucreze pentru Guvern nu am găsit nicio informație. Deci în toate calculatoarele de la etajul cinci nu s-a găsit nicio informație. Se crează impresia că cei care au lucrat în echipa lui Filip nu au știut că lucrează pentru stat, sau nu au scris niciun document în formă elec...