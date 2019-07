Premiera filmului „Siberia din Oase”

21:30

Veaceslav Platon, condamnat in Republica Moldova pentru escrocherie si spalare de bani in proportii deosebit de mari, a sesizat Curtea Europeana pentru Drepturile Omului cu privire la neregulile admise in dosarele sale. Totodata, avocatii acestuia au anuntat ca autoritatile de la Kiev cerceteaza penal circumstantele in care Platon a fost extradat la Chisinau in august 2016.