Tulburări sexuale masculine: ejacularea precoce sau întârziată

14:00

Infidelii nu vor neapărat sex, ei caută o altă variantă a propriei persoane, spune Dr. Tammy Nelson. Sexologul explică de ce unii oameni ajung să-şi inhibe sexualitatea din cauza partenerilor care îi obligă să adopte rolul unui copil subordonat. Este uşor de înţeles de ce oamenii devin infideli în secolul în care depresia înregistrează un număr uriaş de cazuri. Sexul şi flirtul sunt considerate un mod de relaxare şi distracţie. „Există atâtea motive pentru care oamenii ajung să fie infideli. Cred că suntem într-o criză de integritate“, spune Dr. Tammy Nelson, sexolog şi autorul cărţilor „Getting The Sex You Want“ şi „The New Monogamy“. Principalul său sfat pentru persoanele care se luptă cu infidelitatea este să fie cinstite - cu ele însele, cu a treia persoană din relaţie şi, dacă situaţia o cere (nu întotdeauna), cu partenerii lor. Motivele pentru care partenerii ajung să înşele, explicate de Dr. Tammy Nelson: Îşi doresc să iasă din relaţia în care sunt implicaţi Sexologul povesteşte că o parte din clienţii care îşi înşelau partenerul de viaţă îşi doreau să încheie relaţiile fără a avea o conversaţie în care să fie nevoieţi să explice motivele. Ironia este că infidelitatea duce de obicei la conversaţii dificile şi de lungă durată. Cealaltă persoană „le permite să fie ei înşişi“ Oamenii nu caută neapărat o altă persoană, ci acea variantă a lor în care se pot simţi confortabil. Caută acea persoană care să scoată partea „de adult“ la suprafaţă, atunci când partenerul adoptă rolul de mamă/tată şi îi obligă să repete comportamente învăţate în copilărie, inhibându-le astfel sexualitatea. Aceştia nu se mai pot simţi sexy şi nu pot flirta, ajungând să îşi inhibe această parte a personlităţii lor, pe care o vor dezvolta în afara cuplului. Partenerul nu le oferă ce au nevoie Pe de altă parte, unii parteneri ajung la infidelitate pentru că nu primesc tot ce au nevoie în cuplu. Dacă vă aflaţi în această situaţie şi doriţi să vă opriţi din a vă înşela partenerul/a, Nelson recomandă să începeţi cu o discuţie sinceră şi apoi să continuaţi cu terapie de cuplu pentru a înţelege nevoile celuilalt. Iubesc aventura Unii oameni devin infideli doar pentru că le place aventura. S-ar putea să le crească entuziasmul numai la gândul că fac ceva interzis. „Cred că oamenii sunt atraşi de aventură. Este periculos şi interesant pentru ei să aibă această experienţă interzisă, ilicită“, explică Nelson. Discutaţi cu partenerul despre cum vă puteţi îmbunătăţi viaţa sexuală, clarificând nevoile fiecăruia. sursa: adevarul.ro.