Leonardo BADEA, sustinut pentru functia de Viceguvernator BNR

16:00

Asia s-a confruntat deja, in primele 5 luni ale anului 2019, cu pierderi economice de 2 miliarde de dolari, acestea fiind provocate de dezastrele naturale inregistrate in prima parte a acestui an. In timp ce expertii subliniaza legatura dintre schimbarile climatice si cresterea frecventei si a severitatii dezastrelor naturale, un aspect care necesita o abordare urgenta, potrivit Asia Insurance Review, vizeaza modul in care zonele populate din Asia isi pot imbunatati, in urmatorii ani, rezilienta in fata dezastrelor naturale, cunoscut fiind gradul ridicat de expunere al acestora la astfel de fenomene extreme.