Nu arunca semințele și coaja castraveților! Transformă-le într-o băutură răcoritoare de vară

11:50

Un portret sculptat care îl reprezintă pe faraonul Tutankhamon va fi scos la licitaţie joi la Londra, în pofida opoziţiei exprimate de autorităţile din Cairo, care au solicitat - în van - anularea vânzării şi restituirea acestei opere de artă statului egiptean, informează AFP. Lucrarea, un cap sculptat în cuarţit brun, are o vechime de peste 3.000 de ani şi o înălţime de 28,5 centimetri, fiind estimată la peste 4 milioane de lire sterline (4,5 milioane de euro). Ea îl înfăţişează pe zeul Amon sub trăsăturile faraonului Tutankhamon şi reprezintă "o modalitate de a-l pune pe suveran la acelaşi nivel cu zeii", potrivit reprezentanţilor casei de licitaţii Christie's. Licitaţia a declanşat nemulţumirea profundă a autorităţilor de la Cairo, care au cerut casei Christie's, în luna iunie, să renunţe la această licitaţie. Guvernul egiptean a cerut de asemenea "stoparea vânzării tuturor celorlalte piese egiptene în cadrul licitaţiei organizate de Christie's pe 3 şi 4 iulie", subliniind "importanţa pe care o are obţinerea tuturor certificatelor de achiziţie" aferente acestor obiecte. Zahi Hawass, arheolog şi fost ministru al Antichităţilor Egiptene, a explicat duminică pentru AFP că, după părerea lui, acea operă de artă "a părăsit Egiptul în anii 1970, pentru că în epocă şi alte obiecte vechi, de aceeaşi natură, au fost furate din templul din Karnak". "Christie's nu poate să ne spună când a fost furată. Iar proprietarii au oferit informaţii false", a declarat el. Lotul propus la licitaţie a fost cumpărat în 1985 de Heinz Herzer, un comerciant de artă din Munchen. Anterior, sculptura s-a aflat în colecţia lui Joseph Messina, un austriac care a cumpărat-o în perioada 1973-1974 de la prinţul Wilhelm von Thurn un Taxis, care se afla în posesia ei, din câte se pare, din anii 1960. "Este extrem de important să stabilim proprietatea recentă (a operei de artă) şi legalitatea vânzării, ceea ce noi am făcut în mod clar", a reacţionat o purtătoare de cuvânt a casei Christie's, contactată de AFP. "Nu propunem spre vânzare niciun obiect a cărui proprietate sau export ridică întrebări", a adăugat ea, adăugând că Ambasada Egiptului de la Londra a fost prevenită în avans în legătură cu organizarea acestei licitaţii. Dezbaterile s-au intensificat în ultimii ani pe plan internaţional în ceea ce priveşte restituirile de opere de artă către ţările lor de origine, iar unele dintre ele vizează celebrele Frize ale Partenonului, conservate la British Museum din Londra şi reclamate de guvernele de la Atena de mai multe decenii. "Forţă şi serenitate" Obiectul litigiului face parte de această dată din Colecţia Resandro, una dintre cele mai renumite colecţii private din lume. Sculptura a fost expusă un timp semnificativ şi pentru public în ultimii 30 de ani, au subliniat reprezentanţii casei Christie's. Pot fi recunoscute trăsăturile lui Tutankhamon: o gură bine conturată, cu buza inferioară uşor coborâtă, ochi migdalaţi, un spaţiu profund între ochi şi sprâncene. Această operă "respiră forţă şi serenitate şi stă mărturie pentru cunoştinţele sculptorilor din epocă", autorii unei arte ce se caracterizează prin realism. Urcat pe tron în jurul anului 1333 î.e.n., Tutankhamon este probabil cel mai renumit faraon din istorie, datorită descoperirii intacte a mormântului său, în Valea Regilor, în 1922, de arheologul britanic Howard Carter şi bogatul său filantrop, Lordul Carnarvon. Acesta a fost singurul mormânt al unui faraon care, timp de 3.200 de ani, a scăpat neprofanat şi nejefuit. Fiu al faraonului Akhenaton şi soţ al legendarei regine Nefertiti, "copilul-faraon" ar fi preluat puterea la vârsta de nouă ani şi ar fi murit zece ani mai târziu din cauza unui episod de malarie, în combinaţie cu o afecţiune osoasă. La un an după fabuloasa descoperire a mormântului faraonic, Lordul Carnarvon a murit de septicemie, în urma unei tăieturi care s-a infectat. Alte decese au urmat, inclusiv cel al lui Howard Carter, mort de cancer în 1939 fără să îşi vadă publicat studiul despre acele cercetări arheologice, alimentând astfel mitul despre un blestem al faraonului, care i-ar lovi pe toţi cei care îi deschid mormântul. În prezent, Egiptul Antic continuă să fascineze publicul larg, fapt dovedit şi de succesul uriaş al expoziţiei "Tutankhamon, Comoara Faraonului", vernisată recent a Paris după ce a fost prezentată iniţial la Cairo şi Londra.