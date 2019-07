Veaceslav Ioniță: Cea mai mare depreciere din ultimii 4 ani a leului moldovenesc

10:50

Contrucţia şi darea în exploatare a interconexiunilor gaziere care vor permite României să livreze gaze în Republica Moldova va fi realizată abia peste doi ani, adică în anul 2021, arată un document al operatorului sistemului de transport gaze Transgaz, companie controlată de statul român prin Ministerul Economiei. E vorba de „Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale în perioada 2019 – 2028”, ce urmează a fi aprobat pe 29 iulie 2019, de acționarii Transgaz, pentru transmitere spre aprobare Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei din România, transmite mold-street.com. Interconexiunea va fi gata cel mai probabil în 2021 Planul prevede investiţii până în 2027, estimate la aproximativ 4,03 miliarde euro în mai multe proiecte de construcţie şi modernizare a sistemului gazier din România şi a unor interconexiuni cu statele vecine. În document atenţia specială este atrasă proiectului conductei BRUA, menit să majoreze capacitatea de export de gaze naturale a României la 1,75 miliarde metri cubi pe an către Ungaria și 1,5 miliarde metri cubi spre Bulgaria și aflat sub lupa Comisiei Europene, care asigură un grant de circa 180 milioane euro pentru finanțarea sa. Faza I a acestuia se amână cu încă un an, arată Planul. Pentru Republica Moldova cel mai important este componenta - „Dezvoltări ale sistemului național de transport în zona de Nord-Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova”. E vorba de construcţia de a două gazoducte (Oneşti-Gherăeşti şi Gherăeşti-Leţcani) şi a două staţii de comprimare în România, "care să asigure presiunea necesară şi capacitatea de transport de 1,5 miliarde metri cubi pe an în punctul de interconectare dintre sistemele de transport gaze naturale ale României şi Republicii Moldova". Acestea sunt necesare pentru ca metanul din România să poată ajunge la hotarul moldo-român şi mai departe prin viitoarea conductă Ungheni-Chişinău, şi în Republica Moldova. Valoarea acestor lucrări trece de 174 milioane de euro şi pentru care Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) a alocat anul trecut circa 46,3 milioane de euro. Potrivit Transgaz punerea în funcţiune a acestor conducte şi staţii nu este posibilă în anul 2019 şi se estimează că aceasta va fi posibil peste doi ani, în 2021. Amânare după amânare De notat că în ultimii 10 ani am avut parte de promisiuni numeroase privind realizarea interconexiunii de gaze moldo-române: de la Vlad Filat, la Iurie Leancă, Chiril Gabuirici şi Pavel Filip. Nici una nu s-a adeverit. Anul trecut fostul ministru al Economiei Chiril Gaburici susţinea că gazoductul Ungheni-Chişinău va fi gata în acest an, dar săptămâna trecută noul ministru Vadim Brânzan a menţionat că ar exista anumite probleme birocratice în calea realizării acestuia, cu care se confruntă Transgaz şi subsidiara sa din Moldova, Vestmoldtransgaz. Ministrul nu a oferit însă detalii referitor la aceste probleme, dar a menţionat că cei de la Transgaz ar fi promis că până la finele anului 2019 gazoductul va fi gata în proporţie de 90%. „Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale în perioada 2019 – 2028”, mai scoate la iveală şi o altă problemă: Extracţia de gaze din platoul continental al Mării Negre ce revine României va începe abia în anul 2021, dar va ajunge la cote ce să permită exportul metanului şi mai târziu - în 2023.