Veaceslav Platon e dispus să fie audiat de Comisia parlamentară pentru investigarea fraudei bancare și să contribuie la găsirea banilor

HKS și Toyota Motor Corporation au făcut împreună un drift car puternic bazat pe cea mai nouă generaţie Supra. Premiera şi demonstraţia publică a capacităţilor automobilului va avea loc la Festivalul de Viteză de la Goodwood, cu pilotul Nobuteru Taniguchi în spatele volanului, care deşi are 48 de ani împliniţi are o greutate de sub 70 de kg.