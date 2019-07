De la 1 iulie 2019 se majorează vârsta de pensionare în Moldova

12:10

Un bărbat din Anglia, care și-a dat demisia de la locul de muncă, i-a oferit șefului său o carte poștală de condoleanțe, chiar înainte să plece. Sam a scris pe coperta cărții poștale un mesaj care a starnit ulterior mii de reacții pe rețelele de socializare. ”Îmi pare foarte rău pentru pierderea ta”. În interior, Sam a lăsat următorul mesaj ”28 iulie este ultima mea zi de muncă. Sunt cu gândul la tine în această perioadă dificilă”. La scurt timp, au apărut pe Twitter imagini cu felicitarea, iar postarea a fost redistribuită de 40.000 de persoane, potrivit msn.com. Sam, care lucra la un call-center, a decis să își dea demisia și i-a oferit felicitarea șefului său pe data de 27 iunie. one of our team members handed in their notice like this ??? pic.twitter.com/tqc9Hn6ODE— h. (@bitchitshan) June 27, 2019