Summit-ul UE privind funcţiile cheie ale blocului european, în impas

17:10

Premierul britanic Theresa May i-a transmis preşedintelui rus Vladimir Putin că „folosirea unei neurotoxine pe străzile din Salisbury face parte dintr-un tipar de comportament inacceptabil şi este un act dezgustător care a dus la moartea unui cetăţean britanic, Dawn Sturgess”, conform The Guardian. O purtătoare de cuvânt a guvernului britanic a declarat că May i-a transmis liderului rus că Marea Britanie „are dovezi irefutabile că Rusia se află în spatele atacului, aceste dovezi venind în urma unor investigaţii amănunţite şi o cooperare cu aliaţii”. „Ea a afirmat că acest comportament nu are voie să fie repetat şi că Marea Britanie doreşte ca cele două persoane responsabile să fie trase la răspundere de justiţie”, a adăugat purtătoarea de cuvânt. Relaţiile între Londra şi Moscova s-au deteriorat puternic în urma otrăvirii lui Serghei Skripal, un fost colonel din cadrul serviciilor militare ruse de informaţii (GRU), şi a fiicei acestuia, Iulia, în martie 2018, la Salisbury, în Anglia. Familia Skripal, otrăvită cu noviciok, un agent neurotoxic, a supravieţuit, însă Londra acuză Moscova de otrăvire, ceea ce ruşii dezmint. „Prim-ministrul a subliniat că rămânem deschişi unei relaţii diferit, însă pentru ca acest lucru să se întâmple guvernul rus trebuie să aleagă o cale diferită. Premierul a afirmat că Marea Britanie va continua să apere fără echivoc democraţia liberală şi să protejeze drepturile omului şi egalitatea tuturor persoanelor, inclusiv a celor LGBT”, a adăugat ea. May a insistat înainte să se întâlnească cu Putin că relaţia Marii Britanii cu Rusia nu se poate întoarce la normal câtă vreme cei doi suspecţi în atacul din Salisbury rămân liberi şi Moscova continuă campaniile de dezinformare şi atacuri cibernetice. „Nu poate reveni la normal până nu se opresc din astfel de acte pe care le-am văzut în toată lumea. În Marea Britanie am văzut folosirea unei neurotoxine, o armă chimică, pe străzile din Salisbury”, a afirmat May. „Dar vedem şi altă activitate a Rusiei în lume. Vedem folosirea dezinformării, a atacurilor cibernetice. Trebuie să vedem cum Rusia va înceta acest comportament”, a precizat ea. Cei doi lideri s-au întâlnit după ce Putin a oferit un interviu exploziv pentru Financial Times în care a atacat liberalismul şi a comentat otrăvirea fostului spion rus Sergei Skripal. Putin a afirmat: „Toate aceste discuţii despre spioni şi contraspioni nu reprezintă ceva ce este relevant pentru relaţiile interstatale. Povestea lui Skripal nu valorează nici cinci copeici. Sau nici cinci lire, de fapt”. De asemenea, Putin a afirmat că „aşa-zisa idee liberală” nu mai este valabilă şi a criticat graniţele deschise şi multiculturalismul. El a afirmat că Rusia ia măsuri împotriva migraţiei necontrolate „pe când ideea liberală presupune că nu trebuie făcut nimic. Migranţii pot ucide, tâlhări sau viola fără să fie pedepsiţi pentru că drepturile lor de migranţi trebuie protejate. Care sunt aceste drepturi? Fiecare infracţiune trebuie pedepsită”.