Accident aviatic în Texas

19:50

Emoţionaţi şi nostalgici după anii copilăriei, absolvenţii spun totuşi că sunt pregătiţi pentru a paşi spre o noua etapă importanta din viaţă. „Eu am 19 ani şi am absolvit Liceul nr.1, din Kongaz. Mă bucur că am trecut peste toate examenele, acum mi-a rămas doar sa aplic la vreo facultate. O să învăţ în Moldova”, a spus absolventul Ivan Sârcu. „Trăiesc emoţii plăcute. Am planuri să învăţ mai departe, să fiu de folos societăţii”, a declarat5 un alt absolvent. „Nu pot să redau în cuvinte ce emoţii...