Irina Vlah, realeasă bașcan al Găgăuziei, potrivit rezultatelor preliminare

În România, premierul e mai bogat ca preşedintele, dar mai înstărit decât amândoi este ministrul Justiţiei. Politicienii şi-au actualizat declaraţiile de avere, iar pe inventar găsim lingouri de aur, locuinţe în America, conturi grase, terenuri şi case de vacanţă. Viorica Dăncilă are trei terenuri, unul în Predeal, alte două, moştenite de la părinţi, în judeţul Dolj. Premierul mai deţine 1 casă în judeţul Dolj, 2 apartamente în Ploieşti şi Teleorman şi 1 casă de vacanţă în Predeal. Bijuteriile premierului, inele, cercei, pandantive, broşe, valorează 5000 de euro. În conturi, Viorica Dăncilă are 63.000 euro, 428.000 lei şi 17.000 dolari, iar 40.000 lei a investit în pensii private.Preşedintele are 3 case şi 2 apartamente în Sibiu şi 210.000 lei în conturi. Veniturile lui Klaus Iohannis au scăzut faţă de anul trecut, dar a câştigat mai mult din chirii, 35.000 de lei.