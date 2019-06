Peste 500 de absolvenţi din Comrat au participat şi în acest an la balul de absolvire din Autonomia Găgăuză

Emoţionaţi şi nostalgici după anii copilăriei, absolvenţii spun totuşi că sunt pregătiţi pentru a paşi spre o noua etapă importanta din viaţă. „Eu am 19 ani şi am absolvit Liceul nr.1, din Kongaz. Mă bucur că am trecut peste toate examenele, acum mi-a rămas doar sa aplic la vreo facultate. O să învăţ în Moldova”, a spus absolventul Ivan Sârcu. „Trăiesc emoţii plăcute. Am planuri să învăţ mai departe, să fiu de folos societăţii”, a declarat5 un alt absolvent. „Nu pot să redau în cuvinte ce emoţii...

