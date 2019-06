Antonio Guterres secretarul general al ONU cere o acţiune urgentă pentru evitarea unei catastrofe climatice

18:00

1. Chişinău, sectorul Botanica: -str. Dimineţii 2-46, 27-73, Dorobanţi 1-23, 2-8, Munceşti 53, 160, 94-104, Plaiului 9, Scutari 2-10, 3-11 – în intervalul de timp între 09:30 – 19:00. 2. Chişinău, sectorul Buiucani: -str. Alba Iulia 79/1, 79/2, 81, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 81/8, 85/2, 89/2, 89/3, 93/2, 97/2, 188/1, str-la 4 Balcani 7, 12, 15, str-la 5 Balcani 10/1, 16, șos.Balcani 11, Basarabilor 1-25, 2-26, Codrilor 8, 10, Ion Buzdugan 4-24, Mușatinilor 1-29 – în intervalul de timp între 09:15 – 17:00; -str. Barbu Lăutaru 26A, 28, 28/1, 32, Cornului 11/1, Ghioceilor 999, Ștefan Neaga 16-38, 17-37 – în intervalul de timp între 09:20 – 19:00; -str. Calea Ieșilor 28/1, Ion Pruncul 19, Pietrăriei 19, 19/1, 19/3, str-la Pietrăriei 19 – în intervalul de timp între 09:10 – 17:00; -str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici 14/2 – în intervalul de timp între 13:00 – 17:00; -str. Ion Creangă 66 – în intervalul de timp între 09:00 – 13:00. 3. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Vatra: -or. Vatra: str.Ion Pruncul 2, 8/1, 9006, Pietrăriei 1, 19, 19/3, 19/4 – în intervalul de timp între 09:10 – 17:00. 4. Chişinău, sectorul Buiucani, s. Truşeni: -s.Trușeni: str.Calea Ieșilor 28/1, 30A, Trușeni 9999 – în intervalul de timp între 09:10 – 17:00. 5. Chişinău, sectorul Centru: -şos. Hînceşti 44, Mitropolit Gurie Grosu 16, Valea Dicescu 53-91, 64-140 – în intervalul de timp între 09:15 – 17:00; -str. A Pușkin 32, 64 – în intervalul de timp între 09:15 – 19:00; -str. Columna 135-143, 140-154, 151-161, Mitr. Dosoftei 128-134, Mitr. P. Movilă 39-41, 9001, Sfatul Țării 61, 61A, 61/1A – în intervalul de timp între 09:00 – 19:00; -str-la 2 Bazinului 2A, Calea Basarabiei 4, 10, 10/2, Cărbunari 25-33, 32-38, Paşcani 5-9, 19, Scoreni 8A, Tăbăcăria Veche 2, 8-40, 19-25 – parțial în intervalul de timp între 09:15 – 18:00. 6. Chişinău, sectorul Ciocana, s.Coloniţa: -s. Colonița: str.Dacilor, Greaca, Haiducului, Movileni, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Valea Lui Simon – parțial, în intervalul de timp între 09:10 – 16:00. 7. Chişinău, sectorul Rîşcani: -str. Miron Costin 12, 16, 18/1, 18/2, 18/3, bd.Moscova 6, 8, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 10/3 – în intervalul de timp între 09:25 – 17:25. 8. Anenii Noi: -s. Bulboaca – parțial, în intervalul de timp între 09:20 – 11:20; -s. Floreni: str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, Dacilor, Dimitrie Cantemir, Stînjeneilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Volahilor, 31 August 1989 – parțial, în intervalul de timp între 11:30 – 13:30; -s. Floreni: str.Chișinaului – parțial, în intervalul de timp între 14:30 – 19:00; -s. Floreni: str.Mihai Eminescu, Primăverii, Toma Ciorbă, Trandafirilor, Viilor, Voluntarilor – parțial, în intervalul de timp între 09:45 – 14:00; -s. Roșcani – parțial, în intervalul de timp între 11:40 – 13:40; -s. Ruseni: str. Căuşeni, Chişinăului, Livezilor, Luceafărul, Păcii – parțial, în intervalul de timp între 09:00 – 11:00. 9. Cahul: -s. Pelinei – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 18:30. 10. Cantemir: -s. Tartaul – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 16:30. 11. Comrat (UTA Găgăuzia): -s. Chirsova: str. 28 Iunie, Grigore Cotovschi, Iubileinaea, Iurie Gagarin, Lenin, M.Tanasoglo, Olimpiiscaea, Cirsovo, Sadovaea, Vinzavodskaea – parțial, în intervalul de timp între 08:00 – 18:00. 12. Călăraşi: -s. Hagimus: str. 2 Decembrie, 27 August, Alexandru cel Bun, Alexei Mateevici, Basarabia, Căile Ferate, Cişmelelor, Cuza-Vodă, Dacia, Decebal, Dimitrie Cantemir, Gavriil Musicescu, Gheorghe Asachi, Hîrtopului, Ilie Sajin, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Livezilor, Mihai Eminescu, Mihai Kogălniceanu, Mihai Viteazul, Mihail Frunze, Păcii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Alecsandri – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 17:30; -s. Taraclia: str. Batîrului, Sfatul Tarii, Taraclia – parțial, în intervalul de timp între 09:20 – 11:20; -s. Zaim: str.Alexei Mateevici, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Botna, Dosoftei, Fîntîna Albă, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Pietre Vechi, Podişului, Podul Alb, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tighina şos – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 17:30. 13. Cimişlia: -s. Iurievca – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 16:30. 14. Criuleni: -s. Coşerniţa, s.Oniţcani – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 16:30; -s. Mașcăuți – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 20:30. 15. Hînceşti: -or. Hîncești: str.Alba Iulia, Călinescu, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Nicolai Gogol, Nicolai Gogol str-la, Trandafirilor, Vasile Alecsandri, Veronica Micle str-la, 31 August 1989 – parțial, în intervalul de timp între 13:00 – 21:00; -s. Logănești: str. Gh. Bidescu, Ion Creangă, Izvoarelor, Lenin, Livezilor, M.Lătăreţu, Mihai Kogălniceanu, Mihai Viteazul, Miron Costin, Nicolae Bălcescu, Nicolae Milescu Spătaru, Pan Halipa, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Titu Maiorescu, Toma Ciorba, Vasile Lupu, Vlad Ţepeş – parțial, în intervalul de timp între 09:40 – 17:00; -s. Stolniceni – parțial, în intervalul de timp între 09:40 – 17:00; -s. Voinescu – parțial, în intervalul de timp între 08:15 – 21:00. 16. Ialoveni: -s. Mileștii Mici – parțial, în intervalul de timp între 10:00 – 17:50. 17. Leova: -s. Filipeni – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 16:30. 18. Nisporeni: -or. Nisporeni: str.Alexandru cel Bun, Industrială, Lapuşniţa, s.Şiscani – parțial, în intervalul de timp între 10:00 – 16:00; -or. Nisporeni: str.Alexandru cel Bun, Ioan Vodă, Livezilor, Păcii, Toma Ciorbă – parțial, în intervalul de timp între 08:15 – 20:30; -or. Nisporeni: str. Dacia, Tineretului, Vasile Alecsandri, Victoriei, Viilor, 1 Mai – parțial, în intervalul de timp între 08:15 – 19:30. 19. Orhei: -s. Jora de Jos, s.Jora de Mijloc, a.Jora de Sus – parțial, în intervalul de timp între 09:00 – 19:00; -s. Mălăiești – parțial, în intervalul de timp între 09:00 – 17:00. 20. Ştefan Vodă: -s. Olănești: str.Alexandru cel Bun, Mihail Frunze, Olăneşti, Serghei Lazo, 31 August 1989 – parțial, în intervalul de timp între 12:20 – 13:50; -s. Purcari, s.Viișoara – parțial, în intervalul de timp între 09:50 – 19:50; -s. Slobozia: str-la Dimitrie Cantemir, Miciurin, Ştefan Vodă, Tinereţii, Vostocinaea – parțial, în intervalul de timp între 14:30 – 16:00; -.Volintiri: str. Basarabeană, Ștefan cel Mare – parțial, în intervalul de timp între 09:40 – 17:25. 21. Taraclia: -s. Carbalia: str.Gaidarji G., Iubileinaea, Lesnaea, Molodejnaea str-la, Sadovaea – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 18:30; -s. Copceac: str. Karl Marx, Lenin, Rodaca, Serghei Lazo, Sovetscaea – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 16:30; -s. Musaitu – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 18:30. 22. Teleneşti: -s. Chiștelnița – parțial, în intervalul de timp între 11:00 – 18:00; -s. Negureni – parțial, în intervalul de timp între 09:20 – 17:20.