Victorii dramatice in sferturile de finala de la Copa America. Chile a reusit sa se califice in semifinalele turneului, dupa ce a trecut de Columbia in urma loviturilor de departajare - VIDEO

Victorii dramatice in sferturile de finala de la Copa America. Chile a reusit sa se califice in semifinalele turneului, dupa ce a trecut de Columbia in urma loviturilor de departajare - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md