Cinci persoane au murit, iar alte cateva sute au ajuns la spital, in urma ploilor torentiale care au facut prapad in numeroase regiuni din Rusia. Sute de locuinte au fost inghitite de ape, iar mii de oameni au fost evacuati si cazati in adaposturi temporare - VIDEO

Cinci persoane au murit, iar alte cateva sute au ajuns la spital, in urma ploilor torentiale care au facut prapad in numeroase regiuni din Rusia. Sute de locuinte au fost inghitite de ape, iar mii de oameni au fost evacuati si cazati in adaposturi temporare - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md