Americanca Serena Williams disponibilă să joace la dublu mixt cu Andy Murray

Dacă mai aveai nevoie de un motiv în plus să-ți torni o ceașcă de cafea, iată-l! Un studiu recent a arătat fără echivoc că licoarea brună cea de toate diminețile ajută la slăbit. Concret, în urma studiului realizat întâi pe animale, după care pe oameni, s-a demonstrat că o ceașcă de cafea are puterea de a stimula activitatea țesutului adipos brun din organism. Acest tip de grăsime arde calorii, în general pentru a genera căldura de care organismul are nevoie. „Grăsimile brune funcționează într-un mod diferit față de alte grăsimi din organism, producând căldură prin arderea zahărului și a grăsimilor, adesea ca răspuns la frig', a explicat profesorul Michael Symonds, de la Universitatea Nottingham, unde s-a realizat studiul. Până acum se credea că doar bebelușii au acest tip de grăsimi brune, dar s-a demonstrat că acest țesut adipos este prezent și în organismul adulților. În cazul persoanelor cu un indice de masă corporală mic, acest strat adipos brun este chiar consistent. E primul studiu care arată că băutura noastră matinală poate avea acest efect. Până acum nu se găsise o cale de a stimula activitatea grăsimilor brune. Creșterea activității acestora duce și la un nivel mai bun al glicemiei și lipidelor din sânge, având ca efect inclusiv prevenirea diabetului.