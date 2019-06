Probleme la Teatrul de Operă și Balet? Ministrul Culturii: Unii artiști au fost „rugați” să plece

12:30

După ce ieri oamenii legii au descins la Piața Centrală din Chișinău, în urma sesizării făcute de primarul interimar Ruslan Codreanu, astăzi ministrul de Interne afirmă că „din acest moment, lucrurile vor intra în normalitate” la Piața Centrală. „Piața Centrală a fost mereu locul unde banii negri s-au încasat sub diferite forme, mai ales sub forma unor taxe de protecție care au intrat în buzunarele mafioților aflați în solda lui Plahotniuc. În dimineața zilei de ieri, alături de colegii mei din MAI și din celelalte structuri care au atribuții în combaterea corupției, am fost în Piața Centrală și am demarat un control fără precedent”, a scris Andrei Năstase pe pagina sa de Facebook.