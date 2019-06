Proiect de monedă unică în Africa de Vest

08:45

Evenimente 1859: Acrobatul francez Charles Blondin a traversat cascada Niagara, mergând pe o funie 1905: Albert Einstein publică lucrarea „Asupra electrodinamicii corpurilor în mișcare", cunoscută astăzi ca teoria relativității 1908: Are loc fenomenul Tunguska în Siberia 1934: A avut loc, în Germania, masacrul împotriva liderilor asociațiilor politice rivale lui Hitler („Noaptea cuțitelor lungi") 1936: Se publică romanul „Pe aripile vântului" al scriitoarei americane Margaret Mitchell 1960: Congo își câștigă independența față de Belgia 1973: Cea mai lungă eclipsă totală de soare a secolului XX (6 min 20 s) 1997: Hong Kong revine sub suveranitatea R.P.Chineze, la miezul nopții, după 156 de ani de administrație britanică 2002: Finala Campionatului Mondial de Fotbal 2002 este câștigată de Brazilia printr-un 2 : 0 împotriva Germaniei. 2005: Spania legalizează căsătoria între persoane de același sex 2015: Pe 30 iunie a fost adăugată o secundă în plus în dispozitivele care măsoară timpul universal, pentru a compensa încetinirea vitezei de rotație a Terrei în jurul propriei axe. Nașteri 1470: Charles al VIII-lea al Franței, rege al Franței 1801: Frédéric Bastiat, jurnalist francez 1884: Georges Duhamel, scriitor francez 1893: Walter Ulbricht, președinte al Republicii Democate Germane 1900: Gheorghe Vrănceanu, matematician român, membru al Academiei Române 1904: Oskar Paulini, scriitor german 1906: Anthony Mann, regizor de film american 1909: Paul Constantinescu, compozitor român 1911: Czesław Miłosz, poet polonez, laureat al Premiul Nobel 1917: Susan Hayward, actor de film american 1926: Peter Alexander, actor austriac 1926: Paul Berg, biochimist american 1931: Harry Blanchard, pilot american 1936: Assia Djebar, scriitor și regizor algerian 1944: Raymond Moody, fizicain și filozof american 1945: Sean Scully, pictor și grafician american 1951: Stanley Clarke, basist de jazz american 1952: Mircea Grosaru, politician român 1953: Hal Lindes, chitarist și compozitor britanic-amercan 1960: Marin Almăjanu, politician român 1963: Yngwie J. Malmsteen, chitarist suedez 1966: Mike Tyson, pugilist american 1968: Phil Anselmo, muzician american 1975: Ralf Schumacher, pilot german de Formula 1 1977: Monica Iacob-Ridzi, politician român 1981: Alissa Jung, actriță germană 1985: Michael Phelps, înotător american 1986: Allegra Versace, nepotul lui Gianni Versace 1987: Martin Jacobson, jucător de poker suedez Decese 1660: William Oughtred, matematican englez (n. 1575) 1919: John William Strutt Rayleigh, fizician englez, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1904 (n. 1842) 1971: Viktor Patsayev, Georgi Dobrovolski și Vladislav Volkov, cosmonauți pe nava Soiuz 11 1986: Roman Gul, scriitor rus (n. 1896) 2009: Pina Bausch, balerină și coregrafă germană (n. 1940) 2012: Ițhak Șamir, fost prim ministru al Israelului (n. 1915) 2017: Simone Veil, politiciană franceză (n. 1927)