Trump afirmă că nu va mai impune tarife Chinei şi că speră să se întâlnească cu Kim Jong-un

După 20 de ani de cercetări, rezultatul unui studiu realizat de o echipă de oameni de ştiinţă de la Universitatea din Concepcion (sudul Chile), condus de medicul Coralia Rivas, a fost publicat în revista Free Radical Biology and Medicine. Studiul arată că cele 20 de tipuri de cancer studiate îşi satisfac nevoile importante de nutrienţi prin reciclarea vitaminei C. Cu toate acestea, medicul Coralia Rivas a avertizat că, în niciun caz, nu trebuie "să opriţi administrarea de vitamina C". Vitamina C...