Argentina se afla in careul de asi de la Copa America, dupa ce s-a impus in fata Venezuelei cu 2 la 0. Echipa lui Messi a trecut cu brio de sferturi, insa va avea un meci de foc in semifinalele campionatului, impotriva Braziliei - VIDEO

Argentina se afla in careul de asi de la Copa America, dupa ce s-a impus in fata Venezuelei cu 2 la 0. Echipa lui Messi a trecut cu brio de sferturi, insa va avea un meci de foc in semifinalele campionatului, impotriva Braziliei - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md