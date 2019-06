Ministerul român de Externe a criticat un material de pe site-ul Ambasadei ruse în România care vorbește despre anul 1940

15:10

Premierul britanic Theresa May i-a spus președintele rus Vladimir Putin că relațiile bilaterale se pot reface numai dacă Moscova renunță la acțiuni care amenință securitatea internațională. În cadrul unei discuții separate, în marginea summitului G20 de la Osaka, May i-a mai cerut lui Putin ca Rusia să-i extrădeze pe cei doi ofițeri ruși acuzați în Marea Britanie de otrăvirea fostului agent dublu Serghei Sikripal și fiicei acestuia cu un agent neurotoxic. Incidentul a avut loc anul trecut în orașul englez Salisbury.Într-un interviu acordat cotidianului Financial Times înainte de summitul de la Osaka, președintele Putin a declarat din nou că Rusia nu are nimic de a face cu cazul Skripal și că relațiile bilaterale sunt mult mai importante decât „povești de doi bani cu spioni”.