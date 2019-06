Donald Trump doreşte să se întâlnească cu Kim Jong-Un în zona demilitarizată

15:00

Directorului Î.S. „Poșta Moldovei”, Serghei Nastas, vine cu o reacție, după ce mai multe ONG-uri i-au cerut demisa. Serghei Nastas susține că până a veni noua guvernare la putere, "rar cine își mai aducea aminte despre Î.S. „Poșta Moldovei”". "Odată cu schimbarea actorilor politici și goana după funcții, deși eu personal sunt apolitic, nu sunt și nu am fost membru al unui partid și mă țin departe de politică, au început să apară diverse așa numite „știri” denigratoare îndreptate spre ponegrirea imaginii întreprinderii și imaginii mele, cu scopul de a exercita presiuni asupra mea și cu scopul de a-mi depune demisia. Eu nu sunt jurnalist de profesie, nu am presa la îndemână și chiar nu urmăresc să supăr pe cineva, dar ca un manager al întreprinderii nu consider că e rău că s-au făcut modernizări, e rău că se deschid oficii poștale noi și se renovează cele vechi, e rău că se creează condiții bune pentru clienți și pentru salariați, e rău că se majorează salariile, e rău că crește profitul întreprinderii, care atrag atenția este a statului și beneficiar de la toate astea într-un final este tot statul și implicit populația Republicii Moldova", a declarat Serghei Nastas. Funcționarul spune că nu a venit la Î.S. „Poșta Moldovei” ca să se îmbogățească. "Despre mine personal, cred că din declarațiile de avere s-a văzut că nu am venit la Î.S. „Poșta Moldovei” să mă îmbogățesc, am o afacere a mea în străinătate și nu am ascuns asta niciodată, iar în țară, după cum a menționat dna Maia Sandu despre noii Miniștri, am revenit din diasporă, după 15 ani de activitate în Europa, am lăsat familia acolo pentru a implementa aici, la noi, ceea ce am văzut acolo, și a dezvolta cel puțin Întreprindere de Stat „Poșta Moldovei”. Într-un final, vreau să las să vorbească cifrele, să spună ce era când am venit la Întreprindere, ce s-a făcut și ce avem al moment, iar oamenii să mă judece...”, a conchis Nastas.