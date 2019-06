Cele mai citite știri pe Jurnal.md

21:40

Momente tensionate la Summitul G20, care se desfasoara in orasul Osaka din Japonia. Premierul britanic, Theresa May, a avut o intrevedere cu presedintele rus, Vladimir Putin, caruia i-a cerut sa inceteze actiunile destabilizatoare pe teritoriul Marii Britanii. O rugaminte pentru liderul de la Kremlin a avut si presedintele american. Mai in gluma, mai in serios, Trump l-a rugat pe Putin sa nu intervina in alegerile prezidentiale din tara sa, din 2020.