”Alerta 112” (28 iunie 2019)

Mai multe regiuni din Franţa sunt sub cod roşu de caniculă, iar temperaturile în unele zone ale acestei ţări ar putea să ajungă chiar şi la 45 de grade Celsius. În afara regiunilor care se află sub cod roşu, restul ţării se află sub cod portocaliu de caniculă. Mai multe şcoli din ţară au fost închise din cauza temperaturilor ridicate. Recordul actual în Franţa este de 44.1C, măsurat în timpul unui val de căldură în 2003, care a ucis mii de oameni. Ca răspuns, serviciul naţional de meteorogie al...