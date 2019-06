(video) Podul Morandi din Genova, prăbuşit parţial în 2018, a fost demolat! Momentul exploziei

19:20

Iranianul care seamănă a devenit faimos peste noapte, iar acum are probleme cu legea. Reza Parastesh a devenit faimos in toata lumea in urma cu doi ani, dupa ce a postat o poza in tricoul Barcelonei. Imaginea s-a viralizat rapid, iar omul a devenit cunoscut peste tot ca „sosia lui Messi”. El a ajuns chiar…