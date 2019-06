George Simion cere dreptul de a reveni la Chișinău

10:00

Noul ministru al Economiei și Infrastructurii, Vadim Brânzan susţine că așa-numitul program „Drumuri Bune”, promovat cu mult fast de vechea guvernare, ar putea fi revizuit, pentru a asigura că banii statului sunt cheltuiți transparent și nu sunt furați. „Denumirea este foarte ciudată. Toți vrem să avem drumuri bune, ideea e foarte bună, e frumoasă. Dar sunt mai multe întrebări. De unde luăm finanțări, pentru că era vorba de 2 miliarde, acum sunt 950 de milioane de lei. Transparența decizională, cine e gestionarul, cine sunt companiile, după care formulă se alocă banii”, a menționat Brânzan, transmite mold-street.com. Propuneri de 4 miliarde Totodată el a spus că a fost trimisă solicitare către primari de a veni cu propuneri care şi unde vor să construiască câte un kilometru de drum. "Au venit propuneri în sumă de patru miliarde de lei. Ce facem mai departe vom decide în zilele mai apropiate. Înțeleg că avem o moştenire, şi avem limită de timp, că e vară şi trebuie de făcut lucrările acum, nu iarna", a adăugat ministrul Economiei, Vadim Brânzan. De notat că atât fostul premier Pavel Filip, cât și fostul ministru al Economiei Chiril Gaburici au promis încă la finele anului trecut că Programul Drumuri Bune va începe în acest an mai devreme decât în 2018. Primele contracte Anul trecut lucrările fuseseră inițiate încă la începutul lunii mai, iar în acest an de abia la mijlocul lunii iunie au fost selectate primele companii, imediat ce a plecat guvernul Filip. Câştigatorii sunt practic aceeaşi ca şi anul trecut. Astfel compania Rutador SRL (proprietar Nicolae Maliu) a câştigat două contracte în valoare totală de 163,6 milioane lei pentru lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi în raioanele Anenii Noi şi Ungheni. Societatea Lusmecon (controlată de familia şefului de la Agenţia Relaţii Funciare Anatolie Ghilaş) a câştigat două contracte în valoarea de 148,3 milioane lei pentru lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi în raioanele Orhei şi Teleneşti. Şi Irinda Prim SRL (Igor Galeamov) a obţinut două contracte pentru lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi în raioanele Leova şi Cantemir în valoare de aproape 89 milioane lei. Câte un contract au obţinut companiile Badprim SRL, Genesis International SRL şi Drumuri Străşeni SA În cadrul Programului, în acest an se planifică a fi reparate circa 2.600 km de drum, cu o mie mai mult decât anul trecut. În acest scop, a fost prevăzut un buget de circa 2,7 miliarde de lei. O anchetă Mold-street.com a arătat că și în acest an unele raioane au fost favorizate. De exemplu, primăriilor din raionul Nisporeni, de unde este originar liderul democrat Vladimir Plahotniuc, le-au fost alocate circa 85 de milioane de lei, cu 20% mai mult decât în 2018, sau de două ori și ceva mai mult decât pentru raionul Briceni, care are o populație cu 10% mai mare. Anul trecut a fost aceeași poveste.