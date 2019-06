Ambasada Rusiei în România propune SăRBĂTORIREA CEDĂRII Basarabiei

Astazi, 28 iunie, Ambasada Rusiei in Romania propune “sa sarbatorim impreuna” cedarea Basarabiei de catre Romania in 1940 si “realipirea ei fireasca” la URSS.Ambasada a folosit initial o poza falsa ca, mai apoi, sa o inlocuiasca – dovada ca monitorizeaza atent tot ce se intampla in online, scrie Wall-Street.

