Calendar istoric - 28 iunie

Evenimente 1243: Inocențiu al IV-lea devine papă 1358: Primul privilegiu comercial cunoscut acordat negustorilor brașoveni pentru Țara Românească; se confirmă existența unui drum comercial ce pornea din Transilvania pe Valea Prahovei și pe Valea Buzăului spre Dunăre, cunoscut, mai târziu, sub numele de „drumul Brăilei” 1491: Eduard al IV-lea este încoronat Regele Angliei 1519: Carol al V-lea este ales împărat al Sfântului Imperiu Roman 1581: A ieșit de sub tipar „Evanghelia cu învățătură” sau „Cazania”, ultima și cea mai de seamă carte tipărită de diaconul Coresi 1635: Guadelupa devine colonie franceză 1651: Începe bătălia de la Beresteczko dintre Polonia și Ucraina, cea mai mare bătălie din secolul al XVII-lea 1709: Petru cel Mare îl învinge pe Carol al XII-lea al Suediei în Bătălia de la Poltava 1838: Încoronarea reginei Victoria a Marii Britanii 1846: Adolphe Sax patentează saxofonul 1883: Mihai Eminescu este arestat la Baia Mitrașevschi și internat la spitalul doctorului Alexandru A. Suțu 1914: Atentatul de la Sarajevo: Franz Ferdinand, moștenitorul coroanei Austro-Ungariei, a fost asasinat împreună cu soția sa, eveniment care a declanșat Primul Război Mondial. 1919: A fost semnat Tratatul de la Versailles, act ce a dus la încheierea Primului Război Mondial 1926: Se înființează marca Mercedes-Benz prin fuziunea companiilor lui Gottlieb Daimler și Karl Benz 1940: Al Doilea Război Mondial: România cedează Uniunii Sovietice Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herța,după ce României URSS îi pune ultimatum. 1941: Al doilea Război Mondial: Sovieticii opresc execuțiile în masă de la închisoarea Brygidki, Lwów (Polonia). Ele au început la 22 iunie. Dintre cei 13.000 de prizonieri, majoritatea polonezi, doar 600 au fost cruțați. 3 mii dintre prizonieri ucraineni 1948: Iugoslavia este exclusă din blocul comunist 1967: Israelul anexează Ierusalimul de est 1982: Vizita în România a lui Richard Nixon, fost președinte al SUA 1991: S-a deschis, la București, Casa Americii Latine 1992: Este adoptată Constituția Estoniei 1993: Andrei Șerban, director al Teatrului Național București, își prezintă demisia din această funcție, unul dintre motivele acestei decizii fiind indiferența factorilor de decizie față de cultură 2001: Slobodan Milošević, președinte al Serbiei între 1989-1997, este deferit Tribunalului de la Haga, sub acuzația de crime împotriva omenirii. Nașteri 1476: Papa Paul al IV-lea (d. 1559) 1491: Henric al VIII-lea, rege al Angliei (d. 1547) 1577: Peter Paul Rubens, pictor flamand (d. 1640) 1712: Jean-Jacques Rousseau, filosof, scriitor francez de origine elvețiană (d. 1778) 1831: Joseph Joachim, violinist austriac (d.1907) 1867: Luigi Pirandello, dramaturg, prozator italian, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (d. 1936) 1889: Abbas el-Akkad, scriitor egiptean (d. 1964) 1906: Maria Goeppert-Mayer, fizician german, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică (d. 1972) 1912: Sergiu Celibidache, dirijor român stabilit în Franța, membru de onoare al Academiei Române (d. 1996) 1912: Elisabeta Rizea, eroina a luptei anticomuniste din Romania (d. 2003) 1928: Paul Urmuzescu, compozitor și regizor român 1943: Klaus von Klitzing, fizician german, laureat al Premiului Nobel 1951: Virgil Mihaiu, poet român 1962: Anișoara Cușmir-Stanciu, atletă română 1973: Kjetil-Vidar Haraldstad, baterist norvegian 1987: Bogdan Stancu, fotbalist român 1994: Prințul Hussein bin Al Abdullah, prinț moștenitor al Iordaniei Decese 548: Teodora, împărăteasă bizantină, soția împăratului Iustinian I (n. 500) 683: Papa Leon al II-lea (n. 611) 767: Papa Paul I (n. 700) 928: Ludovic cel Orb, împărat carolingian (n. 880) 1385: Andronic al IV-lea Paleologul, împărat bizantin (n. 1348) 1598: Abraham Ortelius, cartograf și geograf flamand (n. 1527) 1757: Sofia Dorothea de Hanovra, regină a Prusiei, fiica lui George I al Marii Britanii (n. 1687) 1813: Gerhard von Scharnhorst, general prusac și Ministrul de Război al Prusiei (n. 1755) 1836: James Madison, academician și politician american, al patrulea Președinte al Statelor Unite ale Americii (n. 1751) 1873: Andrei Șaguna, mitropolit al Transilvaniei (n. 1809) 1914: Franz Ferdinand, arhiduce al Austriei (asasinat) (n. 1863) 1916: Ștefan Luchian, pictor român (n. 1868) 1918: Albert Henry Munsell, pictor american (n. 1858) 1922: Velimir Hlebnikov, poet și dramaturg rus (n. 1885) 1980: José Iturbi, pianist și dirijor spaniol (n. 1895) 1992: Mihail Tal, jucător leton de șah (n. 1936) 2011: Angélico Vieira, actor și cântăreț portughez (n. 1982) Sărbători Aflarea moaștelor Sf. Mucenici, doctori fără de arginți, Chir și Ioan (calendar ortodox) Sf. Mc. Papia (calendar ortodox) Sf. Irineu, episcop martir (calendar evanghelic, anglican, romano-catolic)

