Înotul în ocean modifică microbiomul de pe piele şi creşte riscul de infecţii

11:00

Vicepreședintele Partidului Democrat (PDM) Vladimir Cebotari a acordat un interviu pentru jurnalistul Tim Sebastian de la Deutsche Welle (DW). În acest interviu, Vladimir Cebotari a discutat despre ultimele evenimente politice din Republica Moldova, cedarea puterii de către PDM, deciziile contradictorii ale Curții Constituționale, retragerea lui Vlad Plahotniuc de la conducerea partidului ș.a., transmite dw.com. Vladimir Cebotari: Nu. Deci, atunci când vorbim despre miniștrii care erau în guvernele noastre, nu aș spune că a fost selectivă, pentru că selectivă înseamnă atunci când acuzi pe toată lumea, cu excepția ta. Dar nu a fost cazul. Tim Sebastian: De asemenea, Statele Unite au spus că ați subminat procesele. Procesele judiciare. Vladimir Cebotari: Ei bine, au fost câteva probleme, dar fără legătură… Tim Sebastian: Sunt mai multe decât niște probleme, nu-i așa, d-le Cebotari? Vladimir Cebotari: Nu. Există dificultăți în sistemul judiciar. Bineînțeles că există. Dar, atunci când vorbim de corupție, aceasta a fost cea mai grea perioadă din istoria Republicii Moldova. De aceea, potrivit opiniei publice, corupția a fost prima problemă, care era pe primul loc în 2016 și care a coborât pe locul cinci în 2019, datorită eforturilor depuse în lupta cu aceasta. … Tim Sebastian: Din ce cauză comunitatea internațională a fost atât de dornică ca dumneavoastră să plecați pe 14 iunie? Statele Unite practic au zis că se bucură să vadă că plecați de la putere. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că SUA salută anunțul Partidului Democrat de a se retrage din guvern în favoarea premierului Maia Sandu și a coaliției formate de parlamentul ales în mod democratic. Adevărul este că Washingtonul abia aștepta să scape de dumneavoastră, nu-i așa? Mai mult, SUA nici nu doreau să ridice un deget ca să vă salveze, nu-i așa? Vladimir Cebotari: Păi, nimeni nici nu ar trebui să ridice vreun deget ca să salveze pe vreun politician sau pe altul. A fost creată o coaliție, pe care la final am acceptat-o, iar noi am făcut transferul de putere a guvernului. Este un câștig pentru oameni să poată compara modul în care un stat poate fi condus de unii și de alții. Acest lucru este benefic pentru noi. Tim Sebastian: Dumneavoastră nu ați refuzat benevol. Dumneavoastră ați refuzat din cauza presiunii internaționale. Dumneavoastră chiar ați făcut în așa fel încât Curtea Constituțională să revoce puterile președintelui astfel încât alegerile noi să fie anunțate pentru septembrie, nu-i așa? Vladimir Cebotari: Ei bine, dacă vorbim despre asta, ar fi bine să vedem cum au evoluat evenimentele din 7 iunie și veți vedea că am cedat puterea într-o manieră pașnică și am cedat-o benevol și am făcut aceste anunțuri cu patru zile înainte ca să transferăm puterea, dar... Tim Sebastian: După ce ați încercat să introduceți Curtea Constituțională în joc și să declare alegeri anticipate. Asta e ceea ce ați încercat să faceți, nu-i așa? Vladimir Cebotari: Noi nu am încercat să introducem Curtea Constituțională în nici un fel pentru că deja luni, a treia zi după acel anunț făcut de Curtea Constituțională, noi deja am luat decizia să facem transferul de putere. Iar marți, a patra zi, noi deja am anunțat că suntem dispuși să stăm și să discutăm despre modul în care putem să avem un transfer de putere pașnic. Tim Sebastian: Cine mai are încredere în deciziile luate de către Curtea Constituțională după ce ați pus acolo oamenii dvs.? Cine mai are aici încredere în Curtea Constituțională? Vladimir Cebotari: Majoritatea oamenilor au încredere în Curtea Constituțională. Doar cei cărora nu le sunt pe plac deciziile luate de aceasta, nu au încredere în ea. ... Tim Sebastian: Într-un raport din anul trecut, fundația Bertelsmann a declarat că actualul sistem de justiție, inclusiv Procuratura Generală, Curtea Supremă, Consiliul Suprem de Justiție și Centrul Național Anticorupție au fost subordonate în mare măsură oligarhului Vladimir Plahotniuc, care este și șeful Partidului Democrat, din care dumneavoastră faceți parte. Deși mi-ați comunicat că acesta a demisionat, că tocmai a anunțat că pleacă. Vladimir Cebotari: El tocmai a anunțat asta, dar… Tim Sebastian: Dar nu vă face o reputație bună acest lucru. Ați fost ministru de justiție și ați permis să aibă loc o astfel de capturare a statului, nu-i așa? Vladimir Cebotari: Am preluat conducerea Ministerului Justiției în 2015, la sfârșitul anului. Și la acel moment deja au existat declarații precum că statul este capturat. În al doilea rând, la acel moment, întregul sprijin al Uniunii Europene în acest domeniu a fost deja stopat sau suspendat. Am fost pus în condiția de a aproba o mulțime de reforme într-o perioadă de timp foarte scurtă și am reușit să o fac în doi ani sau chiar mai puțin. Aceste reforme au fost acceptate și recunoscute. Acum avem o legislație în sistemul judiciar care este asemenea unei piese de artă. În sfârșit, avem multe lucruri de pus în aplicare care vor ajuta la instruirea noilor judecători, care au fost reînnoiți. Avem aproape 45% din judecători noi care au intrat în sistem. Dar totuși aceștia trebuie instruiți, trebuie să creăm practici uniforme în acest sens și acest lucru nu poate fi făcut peste noapte. Va dura ceva timp. ... Tim Sebastian: Ce ține de domnul Plahotniuc, colegul dvs. Andrian Candu a declarat în 2016 că el a fost declarat cel mai detestat om în stat pentru că oamenii ar avea nevoie să blameze pe cineva. Așa a fost. Este el oare nevinovat? Vladimir Cebotari: Nu. Nimeni nu este un înger în Moldova. Nici chiar cei din noul Guvern. Nici chiar cei din vechiul Guvern. Și nici partidele democratice, membrii acestora, noi nu suntem îngeri. Nimeni nu este un înger. Tim Sebastian: Deci ce a fost el? Un escroc? Vladimir Cebotari: Noi facem o greșeală. Tim Sebastian: A fost el un escroc? Este el un escroc? Vladimir Cebotari: Nu, bineînțeles că el nu e un escroc. El e o persoană care a asigurat o guvernare bună și eficientă din punct de vedere al problemelor infrastructurii sociale. Da, poate partidul nu s-a focusat prea mult pe democrație și poate partidul nu s-a focusat prea mult pe implementarea unor reforme precum reforma sistemului judiciar, spre exemplu. Dar ce ține de îmbunătățirea vieților oamenilor - multe au fost făcute. Și chiar mai multe de cât tot ce au făcut guvernele precedente în ultimii 20 de ani, luate la un loc. ... Tim Sebastian: Când noul Guvern a venit la putere, șeful partidului dumneavoastră de atunci, domnul Plahotniuc, a plecat din țară împreună cu partenerul său de afaceri, Ilan Șor. El probabil căuta prieteni în afara țării, dar nu a găsit pe nimeni, nu-i așa? Nu a găsit nici un prieten. Vladimir Cebotari: Din nou, eu aș fi în dezacord cu această afirmație. Dar numai pentru că el a plecat din țară după ce a transferat puterea opoziției în mod pașnic. Tim Sebastian: Cum a plecat? Vladimir Cebotari: Eu nu cunosc. Ar trebui să îl întrebăm pe el. Tim Sebastian: Potrivit Guvernului, nici ministerul de interne, nici poliția de frontieră nu au nici o dovadă precum că el a plecat. Deci? Vladimir Cebotari: Ministrul, noul ministru al Afacerilor Interne, a făcut trei declarații în numai o săptămână și toate se contrazic între ele. Deci, eu nu aș acorda prea mare valoare declarațiilor pe care acesta le-a făcut. Eu înțeleg că el este noul ministru, însă el comite prea multe erori și duce opinia publică în eroare în acest sens. ... Tim Sebastian: Domnul Plahotniuc nu se mai întoarce, nu-i așa? S-a terminat. Toți sunt sătui de partidul dumneavoastră. Vladimir Cebotari: Haideți să-l întrebăm. Haideți să-l întrebăm pe el pentru că… Tim Sebastian: Așa ați înțeles dumneavoastră, el se va întoarce? Vladimir Cebotari: Din câte am înțeles eu, el se va întoarce în momentul în care se vor face aranjamentele ce țin de securitate, inclusiv aici în Moldova. Tim Sebastian: Dumneavoastră timp de o săptămână ați refuzat să plecați din birourile dumneavoastră, nu-i așa? Vladimir Cebotari: Nu. ... Tim Sebastian: Provocarea pentru acest guvern este să dezmembreze sistemul vostru de control asupra instanțelor și organelor de urmărire penală. Nu sunt astea instituțiile pe care le controlați în mod fundamental și care au fost loiale președintelui dvs. de partid? Începând cu anul 2016, Transparency International a raportat că obiectivul dvs. principal a fost acela de a concentra puterea partidului în organele executive, organele de urmărire penală și instanțele judecătorești, acestea fiind utilizate de partid în calitate de instrumente de intimidare și de rivalitate politică loială atât la nivel central, cât și la nivel local. Deci, această practică este evidentă mai ales în ceea ce privește consilierii și primarii locali care sunt șantajați și obligați să se alăture partidului de guvernământ, deci de dvs., conform raportului. Vladimir Cebotari: Eu sunt foarte bucuros că dvs. faceți referință anume la acest raport pentru că în mod normal ia timp pentru a pregăti un raport și de a-l face public. Deci, dat fiind faptul că el datează din 2016, înseamnă că datele au fost colectate anterior. Deci, în acest caz, eu aș vrea să reiterez faptul că noi am preluat guvernarea în 2016 numai, și bineînțeles că recunoaștem că acest lucru a fost o problemă în 2017… Tim Sebastian: Chiar credeți că tot restul lumii este într-adevăr atât de proastă? Vladimir Cebotari: Nu, ba deloc. Tim Sebastian: Că ei nu pot înțelege ce se petrece, într-adevăr, aici, ce s-a petrecut aici atâta timp cât voi ați fost la putere? Vladimir Cebotari: Doar o singură chestie: pentru a înțelege o situație, este mai bine de avut o privire mai aprofundată asupra întregului, și de luat în considerare cel puțin două opinii la scrierea acestui raport, cel puțin… Tim Sebastian: Veți colabora cu noua guvernare, deși ați declarat din start că ar fi o coaliție ilegală? Vladimir Cebotari: Da, la început am declarat că a fost ilegală, dar după ce Curtea Constituțională a schimbat decizia, am spus că ne putem întoarce în parlament. Acum putem fi în opoziție, o opoziție reală și constructivă… Interviul video original în engleză. dw.com