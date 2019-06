Luptatoarea de stil liber, Anastasia Nichita a obtinut bilet in semifinalele categoriei de 57 de kilograme la Europenele de la Minsk, dupa doua victorii superbe si are sanse mari sa lupte in finala pentru medalia de aur - FOTO

Luptatoarea de stil liber, Anastasia Nichita a obtinut bilet in semifinalele categoriei de 57 de kilograme la Europenele de la Minsk, dupa doua victorii superbe si are sanse mari sa lupte in finala pentru medalia de aur - FOTO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md